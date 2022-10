25 ações que pagam dividendos mais indicadas para outubro, Telefônica Vivo (VIVT3) está na lista

As ações da Vale (VALE3) e Telefônica Vivo (VIVT3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de outubro como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em quatro das oito carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Vale (VALE3), a equipe de analistas da Ágora afirmou que revisou as projeções do setor de siderurgia e mineração e, que embora considerem uma decisão desafiadora, continuam positivos em relação aos papéis da Vale. “Reduzimos nosso preço-alvo para R$ 92 ao final de 2023, pois estamos adotando uma abordagem um pouco mais cautelosa em relação aos preços e volumes de minério de ferro e metais básicos.”

Os analistas consideram que os volumes de minério de ferro de 305 milhões de toneladas em 2022 e 330 milhões em 2023, de 320 e 340 milhões anteriormente, devido aos desafios de licenciamento e operação geral nos sistemas Norte e Sul/Sudeste e que estão ajustando as estimativas de preço do minério de ferro para US$ 120 e US$ 100 por tonelada no segundo semestre de 22 e 2023, respectivamente, de US$ 140 e US$ 110 anteriormente, já que a dinâmica do mercado tem sido menos positiva do que esperam, mais ainda enxergam um cenário de mercado bastante saudável e equilibrado em 2023. Esse cenário ainda se traduz em uma remuneração para os acionistas ao redor de 14% (entre dividendos e recompras) em 2023.

Newsletter EXAME Invest: cadastre-se gratuitamente e receba as principais notícias da semana que impactam o mercado financeiro e os seus investimentos

Em relação à Telefônica Vivo (VIVT3), os analistas da Elite Corretora destacaram que além da companhia ter um bom histórico de pagamentos de dividendos, eles enxergam na companhia um planejamento estratégico coerente. A empresa mantém um crescimento nas receitas em seus principais negócios, em especial no serviço móvel em que há o aumento de clientes no segmento mais rentável, o pós-pago. Já na parte fixa, eles destacam o crescimento de maior tecnologia e valor agregado no ramo FTTH ( Fiber-to-the-Home). “A Vivo não deve reduzir a remuneração aos acionistas por causa dos compromissos financeiros bilionários assumidos pela companhia na compra da Oi Móvel e com as outorgas do leilão do 5G.” Veja lista completa abaixo:

Vale (VALE3) 4 Telefônica Vivo (VIVT3) 4 Itaúsa (ITSA4) 3 ISA CTEEP (TRPL4) 2 Taesa (TAEE11) 2 CPFL Energia (CPFE3) 2 Itaú Unibanco (ITUB4) 2 Eletrobras (ELET3) 2 Bradespar (BRAP4) 2 Energisa (ENGI11) 1 TIM (TIMS3) 1 Vibra Energia (VBBR3) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 Ambev (ABEV3) 1 MRV (MRVE3) 1 B3 (B3SA3) 1 Unipar (UNIP6) 1 Iochpe-Maxion (MYPK3) 1 Klabin (KLBN11) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Santander (SANB11) 1 Banco do Brasil (BBAS3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Copel PNB (CPLE6) 1 Engie (EGIE3) 1

Ágora Investimentos

Desempenho em setembro: 1,50%

Desempenho no ano: 3%

Não houve alteração.

Ação Peso (%) Energisa (ENGI11) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 TIM (TIMS3) 20 Vale (VALE3) 20 Vibra Energia (VBBR3) 20

Elite

Desempenho em setembro: -2,16%

Desempenho em 2022: 9,50%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 ISA CTEEP (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Guide Investimentos

Desempenho em setembro: -1,55%

Desempenho em 2022: 15,15%

Ações excluídas: Banco do Brasil, Petrobras e Equatorial

Ações incluídas: Itaú Unibanco , Taesa e Vale

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Taesa (TAEE3) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Desempenho em setembro: 4,69%

Desempenho em 2022: 23,10%

Ações excluídas: Energias do Brasil, Cyrela, Taesa e Vibra

Ações incluídas: Eletrobras, MRV, Transmissão Paulista e Telefônica Vivo

Ação Peso (%) Eletrobras (ELET3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 MRV (MRVE3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Transmissão Paulista ( TRPL4) 20

Nova Futura

Desempenho em setembro: 1,66%

Desempenho no ano: -0,41%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Brasil (VIVT3) 20 Unipar (UNIP6) 20 Vale (VALE3) 20

Planner

Desempenho em setembro: 2,29%

Desempenho em 2022: 18,92%

Ações excluídas: B3, Banco do Brasil, Copasa e Ferbasa

Ações incluídas: Iochpe-Maxion, Klabin, Porto Seguro e Santander

Ação Peso (%) Bradespar (BRAP4) 20 Iochpe-Maxion (MYPK3) 20 Klabin (KLBN11) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20 Santander (SANB11) 20

Santander

Desempenho em setembro: -5,60%

Desempenho em 2022: 19,52%

Ações excluídas: Minerva

Ações incluídas: Eletrobras

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Petrobras (PETR3) 20 Vale (VALE3) 20

Terra

Desempenho em setembro: 0,68%

Desempenho em 2022: 13,38%

Não houve alternação na carteira.