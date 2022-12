150 previdências privadas que podem estar te fazendo perder dinheiro

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

Os fundos de previdência são fundos de investimento com estratégias de longo prazo, focados na aposentadoria dos cotistas.

Eles costumam ser escolhidos como uma alternativa ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que nada mais é que a previdência social paga pelo governo.

Se escolhido de acordo com as necessidades individuais de cada contratante, o fundo de previdência privada pode trazer muitos benefícios.

Afinal, além de alguns fundos trazerem rentabilidades atraentes, eles ainda carregam vantagens fiscais, que você pode aproveitar todos os anos.

O fato é que, quando bem escolhido, o fundo de previdência pode ser infinitamente mais vantajoso do que depender do plano de previdência do governo.

Por outro lado, escolher um fundo ruim pode fazer você perder muito dinheiro. E eu não quero te assustar, mas a verdade é que boa parte dos fundos de previdência famosos, com um grande número de cotistas, são “furadas”, segundo especialistas.

Bruno Mérola, analista de fundos da maior casa de análise financeira independente do país, fez um levantamento dos fundos de previdência que não valem o seu dinheiro. E chegou a um número bastante expressivo: 150 fundos de previdências para ficar longe.

Para o analista, se você tem dinheiro investido em algum deles, deve solicitar a portabilidade para um fundo melhor imediatamente.

As 10 piores previdências do Brasil rendem só 100% do CDI… e isso é péssimo

As 10 maiores previdências do país atualmente tem um rendimento pífio, de 0% sobre o CDI, indicador que acompanha a taxa básica de juros brasileira, a Selic. E eu te explico por que isso é tão ruim:

Por acompanhar a Selic, o CDI é considerado “livre de risco”. Sendo assim, ele funciona como um piso aceitável de retorno para qualquer tipo de investimento. É um retorno que o investidor pode receber sem fazer esforço ou correr riscos. É o “básico”, entendeu?

Ou seja, para valer a pena, um investimento precisa render no mínimo 100% do CDI. Se um investimento rende menos, ele está tendo menos retorno que as aplicações mais básicas conhecidas pelo mercado, como os títulos Tesouro Selic do Tesouro Direto.

Mas onde está a parte ruim de uma previdência render 0% sobre o CDI, então?

Você pode pensar que está tendo um bom retorno, já que está ganhando dinheiro sem fazer nenhum esforço. Mas é aí que você se engana…

Enquanto o Tesouro Selic tem taxa zero de administração, a previdência privada que você tem hoje provavelmente tem uma taxa bem abusiva.

Entre as 10 maiores previdências do país, há fundos que cobram até 2% do investidor. E essa taxa se torna abusiva justamente porque não é necessário nenhuma inteligência por parte do gestor para entregar uma rentabilidade de 100% do CDI.

Para cobrar uma taxa como essa, os fundos de previdência precisam ter uma estratégia muito mais inteligente e arrojada, mirando um retorno acima do CDI.

O seu banco provavelmente está nas primeiras posições dessa lista

Agora você pode estar se perguntando: se estes fundos de previdência são assim tão ruins, por que eles continuam entre os mais populares do país? Bom, a resposta é que eles são oferecidos pelos “bancões” mais renomados do Brasil.

Posso estar errada, mas tenho quase certeza que alguém do seu banco já entrou em contato com você para sugerir um fundo de previdência privada.

Eles provavelmente te disseram que as taxas de administração eram competitivas, que o rendimento seria acima do CDI e que você estaria fazendo um bom negócio para a sua aposentadoria…

E, seja por desconhecimento ou por confiança no seu banco, muita gente acreditou na oferta e decidiu investir. Mas hoje eu não vim aqui defender nenhum banco e vou te contar a verdade sobre estes fundos de previdência:

Boa parte dos gerentes de bancos são comissionados pelo número de clientes que conseguem para um determinado investimento. Geralmente, a meta é vender aqueles produtos que dão mais retorno para o banco. Como é o caso desses fundos de previdência ruins, mas que têm taxas muito altas…

Os gerentes dos bancos estão mais interessados no que eles podem ganhar em comissão do que indicar uma previdência privada que faça sentido para o seu patrimônio.

Mas hoje você tem o poder de mudar isso. O Bruno Mérola é especialista em fundos de investimentos e completamente isento, pois não trabalha para nenhum destes “bancões”.

Ele “garimpou” as previdências que existem hoje e encontrou 150 fundos que não valem o seu dinheiro. “São produtos com taxas muito altas, totalmente desalinhadas da sua estratégia e que entregam rentabilidade inferior ao CDI”, explica.

Para os fundos marcados em vermelho, a recomendação dele é fugir dessas aplicações ou, caso já tenha alguma delas, solicitar a portabilidade o quanto antes, pois você está “perdendo” dinheiro.

Para consultar a lista e saber se você tem dinheiro alocado em algum destes fundos, é só clicar no botão abaixo:

Quais são as 150 piores previdências do Brasil? Veja a lista completa

O Bruno Mérola elaborou um relatório no qual ele revela quais são os 150 piores fundos de previdência do Brasil, na opinião dele.

É importante que você acesse esse material e tome conhecimento se o seu dinheiro está sendo desperdiçado em algum destes fundos…

Mas isso não é tudo. Nesse relatório, você também terá acesso ao Guia da Previdência Privada, que explica tim-tim por tim-tim o que é esse investimento e como escolher a melhor opção de acordo com a sua realidade financeira.

Para te ajudar, além de um manual completo sobre fundos de previdência e o que levar em consideração na hora de escolher a sua, o Bruno também trouxe 4 sugestões de fundos de previdência que ele acredita que realmente valem a pena.

De acordo com o especialista, “esses fundos foram pensados para que você tenha acesso aos mesmos produtos de previdência que grandes investidores selecionam para sua própria aposentadoria”.

Para ter acesso a esse material, basta clicar no botão abaixo e seguir as instruções. Não se preocupe, pois é tudo gratuito, como uma cortesia da Empiricus Investimentos:

