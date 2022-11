10 fundos imobiliários que tiveram maior rentabilidade em outubro

Os fundos de investimento imobiliários (FIIs) apresentaram um retorno positivo no mês de abril. Segundo levantamento da Smartbrain, plataforma consolidadora de investimentos, dos 192 fundos imobiliários existentes, 97 encerraram o mês no azul.

Entre os fundos com maior rentabilidade no mês estão Panamby (PABY11), que teve uma valorização de 20,55%; o Vida Nova (FIVN11), com uma valorização de 15,79%; e, na terceira posição, o Diamante (DAMT11B), com alta de 9% no mês.

O fundo Panamby investe no segmento de propriedades para desenvolvimento, tipo de fundo mais arriscado do que os que distribuem renda de aluguéis, enquanto o Vida Nova investe no shopping Taboão Plaza Outlet. O fundo Diamante investe no segmento de shoppings e lojas de varejo

O levantamento considera as variações das cotas e os dividendos, que são os aluguéis. São incluídos no ranking apenas fundos com pelo menos 30 negócios no mês e que existem há mais de três meses.

Desempenho em 2022

No acumulado do ano, 151 FIIs tiveram desempenho positivo. Os destaques foram: Brazilian Graveyard (CARE11), com rentabilidade de 36,82%; Hotel Maxinvest (HTMX11), que apresentou uma rentabilidade de 34,60%, e o Shopping Jardim Sul (JRMD11), que registrou rentabilidade de 34,47% no período.