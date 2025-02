10 ações para investir em fevereiro: analista recomenda como turbinar o portfólio internacional

Nas primeiras semanas do governo Trump, o crescimento da DeepSeek causou uma queda nas ações das grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício. De acordo com Enzo Pacheco, analista de ações internacionais da Empiricus Research, esse foi apenas um dos muitos momentos de alta volatilidade que podemos antecipar "nos próximos dias, semanas e meses."

Em entrevista ao Giro do Mercado, do portal Money Times, parceiro da Empiricus, o analista revelou as principais alterações em sua carteira recomendada de BDRs internacionais.

Como direcionar investimentos em tech após o impacto da DeepSeek

O chatbot de inteligência artificial desenvolvido pela DeepSeek abalou o mercado americano após a revelação de que seu treinamento foi significativamente menos custoso que o popular ChatGPT, da OpenAI.

“O resultado obtido [pela desenvolvedora da IA chinesa] foi muito bom e com um investimento muito menor. Isso provocou uma queda nas ações da Nvidia (NVDC34) de 17% e em outras companhias ligadas a IA, cujos papéis também sofreram”, recapitula Pacheco.

No decorrer do tempo, entretanto, o analista enxerga que o “barateamento” das tecnologias de inteligência artificial deve gerar mais demandas por parte de empresas além do segmento.

“A chegada da DeepSeek fortalece as competições entre companhias não apenas de tecnologia, como também pode impulsionar setores, como o de saúde por exemplo, a testarem seu uso”, diz o analista.

Além disso, os balanços trimestrais das big techs reportados nos últimos dias indicam como a nova competidora não reduziu o ímpeto das empresas em investir em estrutura e desenvolvimento. “Pelo contrário, o resultado das empresas do Vale do Silício reafirmou o capex que tinha mostrado anteriormente”, destaca o analista.

VEJA 10 COMPANHIAS INTERNACIONAIS PARA INVESTIR EM TECNOLOGIA E MAIS

Descubra 10 ações internacionais para apostar em fevereiro, segundo analista financeiro

De olho em todas essas mudanças com a chegada de Trump na Casa Branca e as atualizações na vertente de IA, Enzo Pacheco atualizou a sua carteira de ações internacionais para fevereiro com uma companhia inédita.

Esta empresa fundada no Texas, EUA, está há mais de 40 anos no mercado. Após enfrentar momentos de alta competição em seu subsegmento de tecnologia, a companhia passou a se destacar em infraestrutura de data centers e, especificamente, pelos servidores de IA.

Com o crescimento da demanda por estes espaços de armazenamento de sistemas de computadores, o analista enxerga nela um alto potencial de valorização que o motivou a adicioná-la na carteira de recomendação mensal pela primeira vez.

Além dela, Pacheco selecionou ainda mais nove ações que acredita que são relevantes para o portfólio mensal. Estes são os papéis mais promissores no cenário atual e reúnem fundamentos para valorizar em breve, segundo Enzo Pacheco e a equipe de analistas da Empiricus Research.

Para conhecer quais são as 10 ações para investir em fevereiro, o analista liberou o acesso gratuito a seu relatório clicando neste link ou no botão abaixo:

CONHEÇA AS 10 AÇÕES INTERNACIONAIS MAIS PROMISSORAS PARA INVESTIR EM FEVEREIRO