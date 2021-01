Onde investir para a reserva de emergência em 2021

O ano de 2020 e a crise provocada pela pandemia reservou uma experiência difícil aos investidores: o forte sobe e desce do mercado atingiu até mesmo a reserva de emergência. Em setembro o título público mais recomendado para despesas imprevistas, o Tesouro Selic, ficou negativo, resultado dos juros na mínima histórica em conjunto com a alta necessidade de financiamento do governo.

Apesar de no acumulado de 2020, o título ter registrado rentabilidade positiva muita gente pode ter ficado assustada e com vontade de correr de volta para a poupança. Isso é extremamente desaconselhável: atualmente, a poupança rende apenas 70% da taxa Selic. Então, o que fazer?

Manter o rumo investindo em Tesouro Selic ou fundos que aplicam nesses títulos sem cobrar taxa e, o mais importante: aprender que risco baixo não significa risco nulo, diz Juliana Machado, especialista em fundos de investimento da EXAME Research, em relatório.

Segundo Machado, não se deve olhar apenas para a rentabilidade em um investimento, especialmente ao montar uma reserva de emergência. O mais importante é segurança e liquidez.

Perspectivas para 2021

Segundo Machado, o prêmio de risco do Tesouro Selic diminuiu bastante e essa tendência deve continuar ao longo do ano. Esse comportamento deve provocar uma normalização e um menor vai e vem desses títulos no mercado, bem como os chamados fundos taxa zero que investem nesses títulos.

Atualmente, o prêmio do Tesouro Selic com vencimento em 2025 está em 0,13%. Em setembro, era de 0,09%. Apesar de ainda elevado, a especialista acredita que há espaço para uma queda maior. Contudo, esse movimento dependerá de ações do governo de forma a preservar o teto dos gastos públicos.

Mas economistas apostam na manutenção do teto, e isso, além do avanço da vacina para conter a covid-19 e a expectativa de aumento dos juros no segundo semestre, dão otimismo para que o prêmio de risco do título diminua.

Portanto, o risco apropriado para a reserva de emergência continua a ser o do governo, que é o menor em uma economia. Conclusão: a especialista reafirma a aplicação da reserva de emergência em fundos com taxa zero que investem em títulos Tesouro Selic. Isso porque a aplicação direto no Tesouro Selic pode ter a cobrança de taxa de custódia da B3, dependendo do valor.