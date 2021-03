Ofertas de ações, prévia do novo Ibovespa e balanços no radar da semana

(Bloomberg) -- Três ofertas de ações serão precificadas nos próximos dias, os follow-ons de 3R Petroleum e da Log Commercial e o IPO da LG Informática. Acionistas da Notre Dame Intermédica se reúnem para discutir a proposta de fusão com a Hapvida e a AES Brasil estreia no Novo Mercado. Acompanhe a movimentação no mercado corporativo:

A semana

29/março: Notre Dame Intermédica promove AGE para discutir fusão com Hapvida

Notre Dame Intermédica promove AGE para discutir fusão com Hapvida 29/março: Ações da AES Brasil estreiam no Novo Mercado após aprovação da B3

30/março: Tim promove Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Tim promove Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 30/março: Definição de preço por ação em oferta primária da 3R Petroleum

30/março: IMC, Linx e Qualicorp informam resultados trimestrais

30/março: Sabesp comenta desempenho do 4T20 em teleconferência

Sabesp comenta desempenho do 4T20 em teleconferência 31/março: Leilão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) do Rio Grande do Sul

Leilão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) do Rio Grande do Sul 31/março: Definição de preço por ação em oferta primária da Log Commercial

31/março: Cogna Educação, Enauta e M. Dias Branco divulgam balanços do 4T20

01/abril: Fixação de preço por ação em IPO da LG Informática

01/abril: B3 divulga nova prévia da carteira Ibovespa

02/abril: Feriado Nacional pela Paixão de Cristo, mercados fechados no Brasil

Para ficar no Radar

A startup de compra e venda de casas Loft levantou US$ 425 milhões em uma rodada de investimentos e está mirando a abertura de capital. A última rodada atraiu investidores como Advent International, Canada Pension Plan Investment Board, GIC, DST e Tiger Global.

A Vale conseguiu aprovação dos debenturistas para que ela possa recomprar suas debêntures participativas sem oferecer um incentivo financeiro. Em paralelo, o BNDES já anunciou que pretende vender os 214,3 milhões de títulos da companhia que detém em conjunto com o Tesouro.

Rodrigo Limp Nascimento é o nome indicado pelo governo para assumir vaga no conselho da Eletrobras e futuramente a presidência da companhia. Ele é atualmente secretário de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia. Assembleia para avaliar o nome está marcada para 27/abril.

A Cosan disse que IPO da Raízen é prioridade para a companhia, segundo o diretor financeiro Marcelo Martins.

Uns recuam, outros retomam

AgroGalaxy, Rodobens, Kalung e W2W estão entre as companhias que desistiram, ao menos momentaneamente, de seus processos de abertura de capital.

Já a Caixa Seguridade iniciou rodadas de encontros com potenciais investidores numa nova tentativa de IPO, com expectativa de atrair o investidor de varejo, disse a Agência Estado citando fontes que falaram sob condição de anonimato.

E a varejista Havan, do empresário Luciano Hang, retomou os planos de IPO, postergado em outubro do ano passado. O objetivo é buscar um valor de mercado de R$ 70 bilhões, segundo o Estadão, citando pessoas que falaram sob anonimato.