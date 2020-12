O rali continua: Ibovespa sobe mais de 2% e supera 111 mil pontos

O Ibovespa sobe nesta terça-feira, 1, recuperando a marca dos 111.000 pontos ainda nos primeiros negócios do dia. O movimento ocorre em linha com o mercado internacional, após investidores terem dado uma pausa no rali para realização de lucros no início da semana. No radar dos investidores estão avanços de vacinas e índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) acima das expectativas.

Divulgado nesta manhã, o PMI industrial da Zona do Euro ficou em 53,8 pontos, maior que os 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade econômica e acima da expectava de 53,6 pontos. Na Alemanha e no Reino Unido, o PMI industrial foi ainda maior, de 57,8 pontos e 55,6 pontos. Na China, o PMI industrial Caixin ficou em 54,9 pontos ante os 53,5 pontos esperados. No Brasil, o PMI de manufatura referente ao mês de novembro também veio forte, em 64 pontos.

Os investidores também seguem animados com a possibilidade de a vacinação iniciar ainda neste ano nos Estados Unidos, o que mitigaria os efeitos da segunda onda na maior economia do mundo. Na noite de segunda-feira, o vice-presidente Mike Pence disse que a distribuição das vacinas irá começar daqui a duas semanas. A Pfizer e a Moderna já entraram com pedido de autorização para que suas vacinas comecem a ser utilizadas em larga escala no país.

Na bolsa, a alta do Ibovespa é puxada pelas ações dos grandes bancos, que chegam a subir mais de 4%. Outras blue chips, como Petrobrás, Vale e Ambev também fazem sua parte, subindo mias de 2%.

O tom positivo também é observado no mercado de câmbio, com investidores se desfazendo de posições defensivas em dólar e comprando moedas emergentes. Seguindo o movimento de seus pares, o real se valoriza contra o real.