O que você pode aprender sobre dinheiro com uma vencedora de BBB

Quem acompanha o programa Big Brother Brasil (BBB), da Globo, deve se lembrar dos ganhadores das edições passadas. Gecilda dos Santos, conhecida como Cida Santos, foi uma das primeiras vencedoras. Em 2004, com 69% dos votos, ela se tornou a primeira mulher a vencer o reality show e ganhou o prêmio de 500 mil reais.

Com a fama, a ex-babá recebeu algumas propostas para trabalhar no meio artístico, mas recusou os convites. Com o prêmio de meio milhão de reais, Cida Santos conta que comprou uma casa dos sonhos, bem ampla e com piscina, em Mangaratiba, no litoral do estado do Rio de Janeiro. E também comprou uma casa para sua irmã.

Além dos imóveis, Santos ajudou familiares a quitar dívidas, emprestou dinheiro e o nome. E aceitou ser fiadora de uma ex-assessora. Mas a mulher não pagou o que devia e Cida Santos foi acionada pela justiça.

No processo, ela não só gastou dinheiro com advogados como acabou perdendo o seu imóvel tão sonhado, uma vez que a casa em Mangaratiba foi à leilão. “Eu confiei nas pessoas erradas. Apareceu muita gente agindo de má-fé e querendo se aproveitar. Mas não me arrependo de ter ajudado minha família”, lembra.

Cida Santos acabou perdendo todo o dinheiro e atualmente vive com os dois filhos e o marido em uma casa simples em Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Ela está desempregada, mas tem planos para lançar um canal no YouTube, em que contará sobre a sua vida e a sua participação no BBB. Pretende investir no seu perfil no Instagram para aumentar o número de seguidores e até trabalhar por lá. “Tenho 10.000 seguidores. Vou começar a alimentar minha rede. Pode ser uma boa oportunidade de trabalho.”

Ganhou muito dinheiro? O que fazer

Perder dinheiro não é exclusividade de ganhadores de reality show e jogos de loteria. Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), afirma que situações como a da Cida Santos são comuns e acontecem com pessoas que ganham indenizações, verbas rescisórias, sinistros pagos por seguradoras, entre outros casos.

“É um valor alto recebido de uma vez. E os gastos acabam refletindo os hábitos de consumo. Muita gente acaba extravasando."

O maior erro, segundo o especialista, é comprar carros ou casas com custos mensais ou periódicos mais elevados do que o orçamento realista da pessoa comporta.

“Casas e carros luxuosos têm gastos recorrentes altos, como seguro, IPVA, combustível, condomínio e manutenção. E a pessoa esquece que aquele dinheiro extra não será recorrente. Vai para um padrão de vida com o qual não está acostumado e que não tem como manter.”

Outro erro é emprestar dinheiro para parentes e amigos. Quem empresta não tem a garantia de que receberá de volta. “A pessoa não é banco. Não é uma instituição financeira para emprestar dinheiro. Mas isso acontece e muito.”

Dicas para fazer o dinheiro extra render

Domingos orienta que quem recebe um valor alto de uma vez deve controlar impulsos consumistas e organizar como serão os gastos. O ideal é separar metade do dinheiro para realizar sonhos e investir a outra metade para gerar renda.

“O segredo é o planejamento. No caso da Cida, por exemplo, ela poderia ter dado a entrada em uma casa mais simples e, com dinheiro aplicado, pagar a prestação, por exemplo.”

Ele destaca ainda que o dinheiro deveria ter sido separado de acordo com objetivos de curto, médio e longo prazos. “Dinheiro para uma viagem, por exemplo, para a compra de um imóvel e para a aposentadoria. São prazos diferentes.”

A pedido da EXAME Invest, o especialista calculou quanto Cida Santos teria hoje se tivesse investido metade do prêmio (250 mil reais) em 2004 na poupança e no Tesouro Direto. No primeiro caso, ela teria 836 mil reais; no segundo caso, 1,45 milhão de reais. Vale lembrar que, há 16 anos, a taxa Selic estava no patamar de 16,5% ao ano.

A experiência de Cida

Cida Santos conta que a sua entrada no programa da Globo se deu por sorte. Na época, ela fez a inscrição por meio de um cupom disponível em uma revista e foi escolhida em um sorteio ao vivo transmitido na televisão.

O processo era bem diferente do formato atual, em que os interessados em participar se inscrevem diretamente no site da Globo, respondem questionários, enviam fotos, entre outros. Hoje, até os famosos são convidados a participar, como a rapper Karol Conká e o cantor e ator Fiuk na edição deste ano.

“Há 16 anos, tudo era diferente. Eu entrei no BBB para me divertir. Eu nunca tinha saído da minha cidade. Eu tinha 20 anos, foi uma experiência nova. Passei férias lá dentro. Entrei anônima e saí famosa”, lembra Cida Santos.

Atualmente, o prêmio de 500 mil reais para o vencedor de um programa com audiência como o Big Brother Brasil pode parecer baixo, mas, corrigido pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) dos últimos 16 anos, o valor chegaria a 1,26 milhão de reais.

Na edição deste ano, o prêmio para o vencedor do BBB 20 é de 1,5 milhão de reais.