O que são indicadores financeiros de empresas?

Os indicadores financeiros de uma empresa servem para mensurar a saúde financeira e o desempenho de uma companhia e ajudar o investidor na sua análise e tomada de decisão sobre em quais ações investir na Bolsa de Valores.

Os indicadores são métricas de performance organizacional que levam em conta dados extraídos dos demonstrativos financeiros, como indicadores de receitas, despesas, lucro, liquidez e estrutura de capital.

Quais são os principais indicadores financeiros?

Existem muitos indicadores financeiros, mas alguns dos mais usados por investidores são a margem bruta, margem líquida, margem operacional, margem EBITDA, endividamento total e ROI. Cada um deles tem uma função específica.

A margem bruta, por exemplo, relaciona o lucro bruto da empresa com as vendas e mostra quais produtos são mais lucrativos. Já a margem operacional demonstra o valor no caixa após o abatimento das despesas e a margem líquida determina o valor total em caixa depois de abater também o Imposto de Renda. E a margem EBITDA, outro indicador importante, mensura o lucro do negócio em suas atividades, sem considerar os descontos como pagamento de impostos.

Um dos pontos que os investidores precisam avaliar nas companhias em que pretendem investir é seu endividamento total e a capacidade daquele negócio de arcar com suas dívidas.

Outro indicador financeiro importante para os investidores é o ROI, sigla para Return on Investment, ou Retorno Sobre o Investimento, em português. Esse indicador mensura o retorno financeiro que uma aplicação de capital trouxe para seu investidor.