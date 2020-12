O que são dividendos?

Quem investe em ações na Bolsa de Valores se torna sócio das companhias e, com isso, pode receber uma parcela do lucro líquido de uma empresa, na forma de dividendos.

Quer conhecer as melhores ações que pagam dividendos? Confira as recomendações da EXAME Research

O dividendo é essa parcela do lucro líquido ajustado de uma empresa distribuído entre seus acionistas. Essa é uma forma das empresas atraírem investidores interessados em renda passiva.

Se a estratégia é lucrar com o recebimento de dividendos, é importante avaliar a consistência e o histórico dos pagamentos de dividendos da companhia e o Dividend Yield (DY), que pode ser traduzido como o rendimento do dividendo. Esse indicador mede a rentabilidade dos dividendos de uma empresa em relação ao preço das suas ações.

Quem recebe dividendos

Para que haja a distribuição de dividendos, é preciso que a empresa tenha lucro. E mesmo que uma companhia tenha pagado bons dividendos no passado, nada garante que ela continuará pagando no futuro.

No momento do pagamento de dividendos, os investidores que possuem ações preferenciais (PN) têm prioridade no recebimento

Como é o pagamento dos dividendos?

Cada empresa possui uma data específica para distribuir dividendos. Algumas companhias pagam trimestralmente, outras semestralmente, outras anualmente. Em todos os casos, os dividendos são isentos de Imposto de Renda.

Data Ex ou Data Ex-Dividendos

A Data Ex ou Data Ex-Dividendos é a data limite para a compra do papel que garante o recebimento dos dividendos. Quem investir nas ações de uma companhia a partir dessa data não terá direito a receber o próximo dividendo.