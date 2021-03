O que são debêntures? Quais as vantagens e desvantagens?

Debêntures são títulos de dívida emitido por uma empresa que precisa captar recursos para financiar suas atividades e projetos. O investidor que compra esses títulos torna-se credor dessa empresa e recebe uma taxa de juros prefixada ou pós-fixada por isso.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

As debêntures podem ser emitidas por empresas privadas ou por Sociedades Anônimas de capital aberto ou fechado, com a exceção de bancos, que emitem os CDBs com essa mesma finalidade.Como são emitidas por companhias de fora do setor financeiro, as debêntures não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Como são títulos de renda fixa, a rentabilidade das debêntures pode ser calculada por uma taxa prefixada, pós-fixada ou híbrida.

Quais são os tipos de debêntures?

As debêntures podem simples ou conversíveis. No segundo caso, os títulos são emitidos com uma cláusula de conversibilidade. Isso significa que esse título pode ser convertido em ações da companhia emissora ao final do prazo estabelecido. As debêntures simples, por sua vez, não podem ser convertidas em ações.

As debêntures também podem ser comuns ou incentivadas. No segundo caso, os títulos contam com uma vantagem extra: são isentos de Imposto de Renda (IR) para o investidor.

Debêntures incentivadas

As debêntures incentivadas são títulos de dívida emitidos por empresas que estão captando recursos para aplicar em projetos de importância nacional, como a construção de aeroportos, rodovias e linhas de transmissão de energia elétrica. Por essa razão, o governo incentiva essas iniciativas concedendo a isenção de impostos.

Esse benefício fiscal é repassado aos investidores de debêntures incentivadas. Por isso, esse é um dos investimento de renda fixa, assim como CRI e CRA, isentos do pagamento de Imposto de Renda sobre a rentabilidade.

Já as debêntures comuns, emitidas por outras empresas, seguem a tabela regressiva do IR, que varia conforme o tempo de aplicação.

Qual é a rentabilidade de uma debênture incentivada?

A rentabilidade, o vencimento e a liquidez das debêntures incentivadas vão variar de acordo com seus emissores.

Mas, como são títulos de renda fixa, a rentabilidade das debêntures incentivadas será definida por uma taxa prefixada no momento do investimento; por uma taxa pós-fixada, cujo percentual final será conhecido no momento do vencimento do título; ou uma taxa híbrida que reunirá um percentual pré-determinado mais a variação de algum índice.

Vantagens de investir em debêntures

Uma das principais vantagens de investir em debêntures é a diversidade de títulos disponíveis, com vencimentos, rendimentos, garantias e emissores variados. Como esse é um investimento com menos segurança na renda fixa, também pode oferecer rendimentos mais atrativos.

Riscos de investir em uma debênture

Como a debênture é um título de dívida emitido por uma empresa que precisa de recursos para financiar seus projetos e atividades, o principal risco desse investimento é o risco de crédito: ou seja, é a possibilidade de a companhia emissora não ter, na data de vencimento, o dinheiro para pagar de volta tanto o valor investido quanto o rendimento contratado.

Como esse título não é emitido por instituições financeiras, ele não conta com a garantia do FGC. Por isso, antes de investir, é importante avaliar a classificação de risco das debêntures emitidas - essa avaliação é feita por agências especializadas.

Como se trata de um título de dívida, é importante levar em conta também as garantias da debênture. Uma debênture com garantia real, por exemplo, oferece, como garantia do pagamento seus próprios bens ou de terceiros.

Como investir em debêntures?

É possível investir em debêntures por meio da plataforma da corretora de maneira direta, ou de maneira indireta: investindo em fundos de investimento que, por sua vez, investem em debêntures. A segunda opção, no entanto, pode contar com cobrança de taxas como as de administração e desempenho.