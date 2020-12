O que os brasileiros mais compraram na Cyber Monday, segundo a Cielo

O forte crescimento das vendas no comércio eletrônico salvou o resultado do varejo na Cyber Monday, a segunda-feira depois da Black Friday, 30. É o que revelam dados da Cielo, a maior credenciadora de cartões do país.

As vendas online na segunda cresceram 34,5% no critério do faturamento nominal (ou seja, sem desconto da inflação) na comparação com a mesma data no ano passado. As vendas do varejo físico, por sua vez, tiveram queda de 3,6%, ainda sob impacto das medidas de isolamento social decorrentes da pandemia do novo coronavírus.

No equilíbrio de forças entre o e-commerce (cujo peso ainda é reduzido em relação ao total) e as lojas físicas, o varejo brasileiro ficou no zero a zero na Cyber Monday na comparação com o mesmo período de 2019.

Os dados da Cielo revelaram também os setores que tiveram maior crescimento nas vendas (sempre pelo critério do faturamento nominal) em relação à Cyber Monday do ano passado.

Veja o ranking dos segmentos que mais cresceram nas vendas:

Móveis, eletro e departamento: +32,5% Materiais para construção: +20,6% Supermercados: +11,2% Pet shops: +9,3% Farmácias: +3,8%

E o ranking dos segmentos com maior queda nas vendas:

Turismo e transporte: -36,5% Vestuário: -16,5% Demais setores: -12,9% Varejo de alimentos: -11,9% Ótica e joalherias: -2,1%

A Cielo também divulgou o desempenho por estados na Cyber Monday. Veja os que mais consumiram na comparação com a mesma data do ano passado:

Goiás: +15% Mato Grosso: +14,7% Pará: +11,8% Minas Gerais: +4,4% Ceará: +2,6%

E os estados que tiveram a maior queda no faturamento nominal: