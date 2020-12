O que é a taxa Selic? Como ela influencia os investimentos?

A Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e um dos principais instrumentos da política monetária do Banco Central.

O termo Selic é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É um sistema utilizado pelo Banco Central para controlar a emissão, a compra e a venda de títulos públicos e, assim, conduzir a política econômica e controlar a inflação.

Aprenda como investir em renda fixa e a montar a sua carteira de forma independente

A meta da taxa Selic é definida em uma reunião que acontece a cada 45 dias, do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. Nesse encontro são levados em conta as projeções e os estudos da atividade econômica e da inflação.

Como a Selic influencia os investimentos?

Como a Selic é a taxa básica de juros da economia, ela serve de referência para outras taxas de abrangência nacional, como as cobradas em empréstimos, financiamentos imobiliários e as taxas de retorno em aplicações financeiras, como o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário.

Alguns ativos, como os títulos do Tesouro Selic, são diretamente impactados pela variação da taxa Selic. É importante lembrar que, em tempos de Selic baixa, os investimentos de renda fixa possam a ter rentabilidade menor.