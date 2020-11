O que é o Tesouro Direto?

O Tesouro Direto é um programa do governo federal que surgiu de uma parceria entre o Tesouro Nacional e a B3, em 2002, para democratizar o acesso aos investimentos em títulos da dívida pública, com risco mínimo e rendimento superior à poupança.

Na prática, investir no Tesouro Direto é como emprestar dinheiro para o governo. São títulos de renda fixa que envolvem risco mínimo, já que são emitidos pelo Tesouro Nacional, oferecendo alta liquidez e exigindo aporte mínimo de baixo valor, de cerca de 40 reais.

Por causa desse conjunto de características, o Tesouro Direto se tornou uma das principais portas de saída da poupança para quem quer começar a investir na renda fixa, com segurança.

Quais são os títulos do Tesouro Direto?

Em 2015, o Tesouro Nacional mudou algumas regras de investimento do Tesouro Direto, para atrair mais investidores. A liquidez dos títulos passou a ser diária e os nomes dos papéis foram alterados.

Existem cinco tipos de títulos do Tesouro Direto negociados para pessoas físicas:

Tesouro Prefixado (antiga Letra do Tesouro Nacional, ou LTN)

Tesouro Prefixado com juros semestrais (antiga Nota do Tesouro Nacional – Série F, ou NTN-F)

Tesouro Selic (antiga Letra Financeira do Tesouro, ou LFT)

Tesouro IPCA+ (antiga Nota do Tesouro Nacional – Série B Principal, ou NTN-B Principal)

Tesouro IPCA + com juros semestrais (antiga Nota do Tesouro Nacional – Série B, ou NTN-B)

Quais são os custos, os tributos e as taxas para investir no Tesouro Direto?

No Tesouro Direto, o desconto de Imposto de Renda é regressivo e cobrado sobre o rendimento do título, seguindo a tabela de prazos abaixo:

Prazo Alíquota Até 180 dias 22,5% Entre 180 e 360 dias 20% Entre 360 e 720 dias 17,5% Acima de 720 dias 15%

Em caso de retiradas antes de completar 30 dias, os rendimentos também sofreram a incidência do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A tabela possui alíquotas regressivas de acordo com o prazo de permanência e começa 96%. A partir do 30º dia do investimento, o resgate fica isento de cobrança de IOF.

Taxas para investir no Tesouro Direto

Os títulos do Tesouro Direto estão sujeitos ao pagamento de:

Taxa de custódia da B3

Quem investe no Tesouro Direto precisa pagar uma taxa no valor de 0,25% ao ano sobre todo o valor aplicado, cobrada semestralmente, na ocorrência de resgate antecipado ou no pagamento de juros semestrais. Essa taxa é referente aos serviços de guarda dos títulos e às informações e movimentações do saldo e será cobrada proporcional ao período em que o investidor carregar o título. Ela é cobrada até o saldo de 5 milhões de reais por conta de custódia. E investimentos de até 10.000 reais por investidor no Tesouro Selic estão isentos.

Taxa de custódia da instituição financeira

A taxa cobrada pela instituição financeira que faz a custódia dos títulos é livremente acordada com o investidor. Essa taxa pode ser anual ou por operação.