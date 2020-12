O que é o Ibovespa? Entenda o índice da bolsa brasileira

O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações das empresas mais negociadas na bolsa de valores do Brasil, a B3. Ele serve como uma referência para quem investe no mercado de ações. O índice é resultado de uma carteira teórica de ações, cada uma com uma ponderação para o seu cálculo.

A composição é reavaliada a cada quatro meses, de acordo com o volume de negociação de cada companhia. No último quadrimestre de 2020, a Ibovespa era composto por 77 ações de empresas dos mais variados setores da economia brasileira, de bancos e redes varejistas a companhias produtoras de commodities.

Também conhecido como IBOV ou Índice Bovespa, ele foi criado em 1968, quando a B3 ainda não existia nos moldes de hoje. O índice seguiu um modelo desenvolvido para a bolsa do Rio de Janeiro e, depois, foi adotado pela Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa.

Como investir no Ibovespa?

Não é possível investir diretamente no Ibovespa, mas existem alguns produtos financeiros ligados ao IBOV, como as ETFs, que são fundos de índices negociados em Bolsa e que possuem um índice específico como referência. Um dos exemplos é a ETF de código BOVA11, que é negociada da mesma forma que uma ação e busca rentabilidade próxima ao Ibovespa.

Outra forma de investir no Ibovespa é por meio de fundos de investimento de ações que acompanham ou replicam o índice.