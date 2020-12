O que é e como funciona o day trade?

Day trade é uma estratégia de investimentos em renda variável que consiste na compra e venda de ativos, como ações, em um mesmo dia. Com intervalo de horas ou até minutos entre as operações, essa estratégia tem o objetivo de lucrar com as oscilações do mercado.

Como funciona o day trade?

O day trade é uma operação de compra e venda de ativos que precisa ser realizada em um mesmo pregão da Bolsa de Valores. A ideia é comprar um ativo na baixa do mercado, esperar sua valorização e revendê-lo na alta. Essa é a chamada estratégia de operar comprado.

Mas o investidor também pode operar vendido. Neste caso, começa-se a operação vendendo um ativo a um preço considerado alto para recomprar esse ativo por um preço inferior ao final do dia.

O maior desafio do day trader, como é chamado o investidor que usa essa estratégia, é justamente identificar os momentos de alta e baixa do mercado.

Para isso, é usada a análise técnica ou análise gráfica que se baseia na cotação, volume de transações padrões, médias móveis e outros dados. Com essas informações, os investidores conseguem enxergar tendências.

Quais são as taxas para investir como day trader?

Assim como qualquer outro investimento, existem taxas cobradas nesse tipo de operação.

Uma das taxas cobradas do investidor que opera day trade é a taxa de corretagem, cobrada pelas corretoras, por cada movimentação de compra ou venda. Sobre ela também é cobrado o ISS, Imposto Sobre Serviços.

A B3 ainda cobra uma taxa de custódia sobre o valor total dos investimentos, mas algumas corretoras não repassam esse custo aos seus clientes. A administradora também cobra a taxa de emolumentos.

Operações em day trading (que são abertas e fechadas em um mesmo dia) pagam um percentual de 20% sobre o lucro obtido com a operação, descontando a taxa de corretagem. Dessa taxa, 1% já fica retido na fonte pela própria corretora — essa retenção é conhecida no mercado como dedo-duro.

O próprio trader precisa recolher o restante do imposto através de um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) até o último dia útil do mês seguinte ao do lucro. Em caso de prejuízo, é possível abater esse valor do lucro e reduzir o cálculo do imposto.