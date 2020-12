O que é a cota de um fundo de investimento?

Os fundos de investimento são um dos ativos mais populares do mercado financeiro. Eles reúnem recursos de centenas e até milhares de investidores para aplicar em conjunto em ativos diversos, de acordo com a sua classificação. Os ganhos eventuais decorrentes da valorização do patrimônio do fundo são repartidos entre todos os investidores na proporção dos recursos colocados.

O patrimônio dos fundos é dividido em cotas, a menor fração de um fundo de investimentos. Quando um investidor aplica em um fundo está, na verdade, comprando cotas desse fundo e se tornando um cotista. A rentabilidade do fundo também é distribuída de acordo com a quantidade de cotas que cada investidor tem.

Direitos e deveres dos cotistas

Ao se tornar cotista de um fundo, o investidor declara que concorda com suas regras de funcionamento. Por isso, antes de investir, é importante verificar as informações do fundo e conhecer seus custos, como taxa de administração e taxa de performance.

Os cotistas também podem participar das assembleias do fundo. As assembleias são reuniões entre os cotistas e os gestores para tomar decisões importantes relacionadas ao fundo, como taxas, estratégias de aplicação e política de investimento.

Fundos de investimento que investem em cotas de outros fundos

O Fundo de Investimento em Cotas, também chamado de FIC, é um tipo de fundo que investe em cotas de outros fundos.

Por uma exigência da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, o FIC precisa investir pelo menos 95% do seu patrimônio em cotas de outros fundos de uma mesma classe, como fundos multimercados ou fundos de renda fixa.