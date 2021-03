O impacto da pandemia na relação entre o dinheiro e a saúde mental

Existe uma relação entre o dinheiro e a saúde mental. No último ano, com a crise sanitária e econômica do país, esta ligação ganhou ainda mais evidência entre os profissionais. Mas nem todos foram impactados da mesma maneira. É o que afirmou Gustavo Cerbasi, consultor e educador financeiro, durante um painel do Future of Money, evento online realizado pela EXAME, que reunirá os maiores especialistas do Brasil para debater sobre o futuro do dinheiro.

“Vemos pessoas muito ansiosas, mas que não têm um grande peso no aspecto financeiro. Mas tem muita gente que entrou em burnout porque a questão financeira desequilibrou muito rápido.”

Segundo o especialista, os mais afetados foram os que não souberam lidar com o senso de urgência que a pandemia exigiu e os que tiveram uma grande mudança na vida financeira, como a perda da renda.

Ele explica que geralmente, nesta situação, quem foi mais abalado não compartilha da dificuldade que tem e tenta resolver o problema sozinho. Pensando em como solucionar a situação, a pessoa acaba dormindo menos, se torna menos eficiente e menos produtivo. “Vira uma bola de neve.”

O educador afirmou ainda que a questão financeira impactou aqueles que não tinham uma reserva de emergência. “O planejamento financeiro traz uma série de benefícios como independência e previsibilidade. Mas a principal consequência é a paz.”

Diante deste cenário, quem fez um planejamento financeiro se sente mais seguro. Cerbasi aconselha que as pessoas aproveitem para rever suas necessidades. “Reflita sobre as decisões e seus hábitos. Veja aquele pacote de telefonia de 200 minutos. Você tem usado no último ano ou está fazendo ligação pelo WhatsApp? É o conceito do orçamento base zero. Lapidar o estilo de vida que eu tenho ao custo de vida. Desenhe uma situação ideal. Se for preciso mude de imóvel ou venda o carro.”

