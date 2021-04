Nubank quer parcelar a sua compra à vista arrependida

Nubank lança nova funcionalidade nesta terça-feira

A fintech permitirá parcelamento de compras feitas à vista no cartão de crédito

A ideia é evitar com que os clientes precisem financiar toda a fatura por conta de uma única compra

O Nubank anunciou nesta terça-feira, 6, uma nova função que permite que os clientes da fintech, que utilizam o cartão de crédito, façam o parcelamento de compras individuais diretamente pelo aplicativo. A ideia é evitar com que os clientes precisem financiar toda a fatura por conta de uma única compra que esteja pesando no orçamento.

Desta maneira, a pessoa tem a opção de parcelar uma compra à vista no cartão de crédito. Ou seja, uma compra que não foi parcelada pela loja ou porque o cliente não quis, mas depois percebeu que pesou no bolso, ou porque a loja não dava a opção de parcelamento, como ocorre em compras internacionais.

Quer saber como investir nas ações mais promissoras da bolsa? Conheça os relatórios da EXAME Invest Pro

A nova funcionalidade permite que os clientes, depois de fazer uma compra à vista no cartão de crédito, possam parcelá-la pelo aplicativo do Nubank em até 12 vezes com juros mais baixos que a média do crédito rotativo no mercado.

O valor da compra na fatura é atualizado automaticamente assim que completada a operação. Não é possível editar ou cancelar o parcelamento depois de confirmado, mas a qualquer momento o cliente pode antecipar o pagamento e receber o desconto proporcional dos juros.

A opção está no aplicativo do Nubank, basta acessar a compra em questão na fatura em aberto, selecionar a opção "Parcelar compra" e conferir os prazos e condições de pagamento. A função foi testada primeiramente com clientes mexicanos do Nubank e agora começa a ser liberada também para os usuários no Brasil.