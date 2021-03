Nubank, Mercado Pago e Google criam associação para ajudar inclusão financeira

O Nubank, Mercado Pago e Google anunciam nesta quarta-feira, 10, a fundação Zetta, uma nova associação com foco na inovação do setor financeiro. Além do incentivo à inovação, a iniciativa visa ajudar a inclusão financeira no país. Entre as empresas participantes estão Creditas, Banco Inter, Grupo Movile, Hash e iugu.

Em material divulgado à imprensa, elas explicaram que juntas somam forças para incentivar a inclusão, o progresso financeiro da população brasileira e o fomento ao empreendedorismo, por meio da digitalização dos serviços financeiros, impactando principalmente àqueles sem acesso às instituições financeiras tradicionais.

"A Zetta é um fórum para debates de inovação e modernização do setor. E colocará sempre os interesses dos clientes em primeiro lugar", afirma o Bruno Magrani, presidente da associação e diretor de Relações Institucionais do Nubank.

Com o anúncio feito hoje, a fundação Zetta divulgou um estudo sobre o “ papel da tecnologia na recuperação econômica". O levantamento analisou o impacto positivo da inovação, no Brasil, durante a quarentena devido à pandemia.

Os dados também apontaram a importância das empresas de tecnologia durante este período e utilizou dados de busca por termos relacionados a serviços digitais, como cartão de crédito e abertura de conta digital neste cenário.

Segundo o estudo, de acordo com dados das associadas, o número de clientes com cartão de crédito ativo aumentou 29% entre fevereiro e novembro de 2020, e usuários de todas as faixas de renda passaram a realizar mais compras parceladas no cartão de crédito. Esse dado coincide com o aumento das buscas pelo termo, e mostra a relevância desta alternativa de pagamento em um cenário de incerteza. O estudo completo está no site da Fundação Zetta (https://somoszetta.org.br).