Nubank lança seguro de vida a partir de R$ 9 por mês que cobre covid-19

O Nubank passou a oferecer nesta terça-feira, 1º, um seguro de vida em seu aplicativo que custa a partir de 9 reais por mês, não terá reajuste por idade durante cinco anos e tem cobertura para covid-19.

A cobertura básica inclui morte natural ou acidental e assistência funerária do titular. Além disso, é possível adicionar proteções que podem ser usadas em vida como hospitalização por acidente, invalidez por acidente e assistência funeral para familiares.

Todas as profissões de risco, muitas vezes rejeitadas por seguradoras, serão contempladas. O seguro também cobre pandemias, como covid-19, e doenças geralmente excluídas desse tipo de proteção, como diabetes.

O produto é personalizável. Não há pacotes pré-definidos: o cliente escolhe e paga o que prioriza e utiliza. A seguradora responsável pelo produto é a Chubb e o gerenciamento do seguro será digital, bem como todo o processo de contratação, incluindo a simulação e confirmação do serviço, que poderá ser feita diretamente no aplicativo do banco.

Além do atendimento 24 horas, a Chubb estruturou uma equipe de sinistros e revisou fluxos e processos, com base em modelos de notificação simplificados e respostas imediatas. Isso permite que, em alguns casos, classificados como simples e urgentes, o pagamento da indenização pode ser feito em poucas horas.

O novo seguro de vida será disponibilizado gradualmente para toda a base de usuários. Para os clientes que desejarem ter acesso ao produto, o Nubank liberou a opção de inscrição em uma lista de interesse.

O movimento do Nubank acompanha uma demanda dos próprios clientes. Em levantamento realizado pelo banco, apenas 20% afirmaram ter um seguro de vida. Mais de 70%, no entanto, demonstraram interesse em ter acesso ao serviço.