Nubank dará empréstimo mais barato para quem receber salário na Nuconta

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 10, uma nova modalidade de empréstimo que está vinculada à portabilidade de salário para a sua conta digital, a Nuconta. A nova modalidade se junta à oferta de empréstimo pessoal, lançada em fevereiro de 2019.

A fintech não divulgou a taxa de juros cobrada nessa linha, mas explicou que dará 15% de desconto sobre a taxa oferecida no empréstimo pessoal. Para ter uma ideia, em dezembro do ano passado, a taxa média do empréstimo pessoal foi de 3,90%.

A fintech disse ainda que as taxas de juros propostas são definidas individualmente e com base na análise prévia.

"O empréstimo vinculado à portabilidade de salário para a conta do Nubank é uma forma simples para substituir empréstimos tradicionais como os consignados, muitas vezes burocráticos e pouco transparentes. Com essa nova modalidade, conseguimos entender melhor o perfil de crédito de nossos clientes e oferecer as melhores taxas possíveis, de acordo com a necessidade real do usuário", afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.

A contratação do empréstimo é por meio do aplicativo do Nubank, assim como a portabilidade de salário. Para receber o pagamento pelo Nubank, não é necessário qualquer tipo de contato com o departamento de Recursos Humanos da empresa ou agência bancária da instituição financeira por onde recebe o salário, basta acessar o app. A conta aberta é 100% digital e sem a cobrança de tarifas de manutenção ou transferências.