Nubank anuncia parceria com Google Pay e permite pagamento pelo celular

O Nubank anunciou nesta terça-feira, 23, que liberou o pagamento no Google Pay. Desta maneira, os clientes da fintech com celulares android poderão utilizar o próprio aparelho para realizar compras na função débito ou crédito em qualquer estabelecimento que aceite pagamentos por aproximação, além de em sites e aplicativos que ofereçam a opção.

A funcionalidade começa a ser disponibilizada para os clientes nesta terça-feira e será liberada gradativamente para o restante da base.

Para usar o cartão do Nubank no Google Pay, basta clicar em "Registrar no Google Pay" no painel presente na tela inicial. O aplicativo mostrará os cartões disponíveis para registro - é possível cadastrar tanto o cartão físico quanto o virtual na carteira digital - e, então, basta digitar a senha de 4 dígitos para confirmar a escolha.

Ao continuar a operação, o cliente será automaticamente transferido para o fluxo de confirmação do Google Pay. Após ler e aceitar todas as condições e termos da carteira, é só clicar em "Continuar" para confirmar o registro do cartão.

Não é preciso ter o app do Google Pay instalado no telefone para a realização do cadastro, ele acontece inteiramente no aplicativo do Nubank.

Em nota enviada, a fintech afirmou que a integração entre Nubank e Google Pay acontece num momento de grande aceleração na digitalização da vida financeira dos brasileiros, e de um aumento expressivo na utilização de métodos de pagamento sem contato e compras online. Em 2020, o Nubank identificou um crescimento superior a 114% na realização de compras por aproximação - até o início de dezembro, foram aproximadamente 90 milhões de transações sem contato feitas no débito ou no crédito com o cartão roxinho em território nacional.

Disse ainda que a nova modalidade de pagamento torna mais prático e seguro realizar compras online com o cartão Nubank. Ao fazer compras em diversos sites e aplicativos que oferecem a opção, bastará selecionar o pagamento via Google Pay e completar a transação com apenas um clique, sem a necessidade de fornecer nenhum dado adicional do cartão ao vendedor. Os dados são criptografados e ficam 100% seguros.

"O nosso objetivo é sempre liberar funcionalidades que melhoram a vida da maior quantidade possível de pessoas. No contexto em que vivemos hoje, pagamentos sem contato são cada vez mais importantes e, como a maior parte da nossa base de clientes usa celulares Android, tornamos essa integração uma prioridade", afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.