Mesmo com a pandemia de covid-19, as pessoas continuam viajando, seja a lazer ou a trabalho. Com a chegada do final de ano, a prometida temporada de promoções da Black Friday anima os interessados em passagens áreas. Por isso, o buscador de viagens Kayak criou uma ferramenta para ajudar os viajantes brasileiros a garantir o melhor preço de voos.

Trata-se do Detetive de Preços do Kayak, uma ferramenta que permite aos consumidores ter certeza de que encontraram o melhor preço para as suas passagens. Ele ajuda a comparar os valores de diversas companhias áreas. Em termos comparativos, é como o Zoom faz com ofertas de qualquer produto nas redes de varejo online. “Nós disponibilizamos essa ferramenta para ajudar o viajante a ter certeza que encontrou a melhor tarifa para aquele trajeto, especialmente durante essa época onde centenas de ofertas e promoções, como a Black friday, são criadas para a temporada de férias e de final do ano”, afirma, em nota, Gustavo Vedovato, presidente do Kayak no Brasil.

O serviço é gratuito e está disponível no site do Kayak no Brasil. Para usá-lo, basta digitar a origem e destino da viagem, as datas de ida e volta, além do preço encontrado. Em poucos segundos, o site mostrará se existem opções mais baratas de voo para as datas escolhidas pelo viajante. O comparador considera apenas os preços atuais, e não oscilações futuras.

–

O site do Kayak também tem um mapa com os países que adotaram restrições para viajantes, além de explicar as medidas de segurança e dicas os passageiros viajarem de maneira segura durante a pandemia.