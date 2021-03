Novo recorde de mortes por covid no radar; PEC Emergencial avança no Senado e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Mortes por covid, discurso de Powell e o que mais move o mercado

Investidores têm um dos dias mais agitados da temporada de balanços, com 15 resultados para serem divulgados hoje

Lockdown 2.0: com vacinação lenta, a quarentena é a única saída para o Brasil?

Um ano após o primeiro fechamento generalizado do comércio não essencial no Brasil, governos voltam a adotar a medida no pior momento da pandemia

Senado aprova em primeiro turno PEC que viabiliza novo auxílio emergencial

Projeto prevê congelamento de salário de servidores públicos e proibição de criação de cargos, entre outros gatilhos, em casos de emergência fiscal

Prefeitura do Rio limita horário de bares e fecha comércio da orla a partir desta sexta

Medidas de restrição adotadas por Eduardo Paes para combater a Covid-19 foram publicadas no Diário Oficial

Comprar máscaras de qualidade online continua sendo um desafio

Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, é complexo adquirir boas máscaras, que protegem contra a covid-19, na internet

B2W: resultados desta quinta-feira vão mostrar impacto da pandemia sobre a varejista

A divulgação acontece depois da empresa anunciar o estudo de uma "potencial combinação operacional" de seus negócios com a Lojas Americanas

'Patinho feio' dos IPOs, Pague Menos se recupera e entra no radar do investidor

Papéis da rede farmacêutica subiram 17% desde dezembro, impulsionados pelo crescimento nas vendas e pelo plano de abertura de novas lojas em 2021

50 startups: Trybe quer acabar com a falta de programadores no Brasil

A escola de programação já recebeu mais de 57 milhões de reais em aportes e no ano passado fechou a compra da Codenation

Startup que ajuda clientes de bancos a poupar dinheiro recebe aporte milionário

Fundada nos Estados Unidos por um brasileiro, a Flourish recebeu US$ 1,5 mi em rodada liderada pelo Canary

Índice de blue-chips da China tem maior queda em mais de 7 meses

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 3,15%, sua maior queda diária desde janeiro de 2020

Vale desiste de inventar moda em eleição de conselho

Proposta de voto contrário para formar conselho foi rejeitada pela CVM e por consultorias de governança para assembleias

Passivo de R$ 23 bi: Vale se prepara para recomprar debêntures da privatização

Valor das debêntures no mercado dobrou em seis meses, de R$ 30 para R$ 60, e alta pesa no balanço da mineradora

Opep+ considera manter cortes de produção em março e abril

Os cortes atendem a uma política da Arábia Saudita, para quem a demanda por petróleo está instável por causa da pandemia. A posição deve desagradar a Rússia, que gostaria de aumentar a produção já

Como declarar imóveis no Imposto de Renda 2021

A propriedade de imóveis que custem mais do que 300 mil reais é uma das condições que obriga o contribuinte a apresentar a declaração

Política e mundo

Após recorde mortes, Pazuello lamenta mortes e diz que não é "máquina de fabricar soluções"

No vídeo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, citou a compra de 138 milhões de doses das vacinas da Pfizer e da Janssen a partir de maio

Hospitais de São Paulo têm 150 pacientes na fila por leitos

A Prefeitura de São Paulo abriu nesta segunda 124 leitos novos e informou que vai monitorar a tendência nos próximos dias

Pressão no auge da pandemia no Brasil afeta quem está na linha de frente

Profissionais da área da saúde relatam desafios durante pior momento da pandemia no Brasil

Destaque na vacinação, Chile começa a imunizar pessoas de 60 anos e professores

Com novas vacinas da Pfizer que chegaram nesta semana, o país inicia novas etapas na vacinação. O Chile tem conseguido ser uma exceção na América Latina

Enquanto você desligou…

Marte: rover Perseverance da Nasa envia fotos inéditas do planeta; veja

A Nasa também já divulgou o primeiro áudio do planeta vermelho e gravação do pouso

Petrobras: em meio a renúncias, novo membro do Conselho pede para sair

Nesta terça-feira, quatro conselheiros fizeram o mesmo pedido e dois citaram a troca no comando da companhia como motivo

SP decreta fase vermelha; saiba o que deve funcionar

Quarentena foi debatida nesta terça com gestores municipais, que abraçaram a ideia; só serviços essenciais devem funcionar pelos próximos 15 dias

Agenda

Nesta quinta-feira (4), será publicado na Zona do Euro um dos principais indicadores da economia na região, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

É divulgado nos Estados Unidos o número de pedidos iniciais por Seguro-Desemprego. Por fim, vai acontecer o discurso do presidente do Federal Reserve (o banco central americano), Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano.

Frase do dia

“Uma marca não é mais o que nós dizemos que é, e sim o que os consumidores dizem uns aos outros sobre o que ela é” — Scott Cook.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.