Novo fundo dá acesso aos REITs, os “fundos imobiliários” americanos

Mesmo que a crise provocada pela pandemia tenha registrado um impacto negativo sobre os retornos e distribuição de dividendos, especialmente em segmentos como o de hotéis e shoppings, os fundos imobiliários atingiram a marca de 1 milhão de investidores neste ano, um terço do total de pessoas que investem na bolsa. Isso porque a baxa no mercado cria diversas oportunidades e pode ser um ponto de entrada nos fundos.

Se a crise foi global, então por que não buscar essas oportunidades também no maior mercado financeiro do mundo, os Estados Unidos? É o que argumenta a gestora RBR, que em parceria com a Vitreo criou um fundo que investe majoritariamente nos REITs, aplicações que se assemelham aos fundos imobiliários brasileiros, porém têm diferenças importantes, apesar de os ativos serem os mesmos.

A primeira diferença é que enquanto os fundos imobiliários nacionais precisam, por lei, distribuir pelo menos 95% dos lucros, nos REITs é necessário distribuir apenas 90%. Além disso, os REITs têm estrutura de capital semelhante a de ações. Não são apenas condomínios de investidores, são verdadeiras empresas de properties. REITs têm estrutura de negócios, como área de marketing, produtos e até conselho de administração. Os gestores da empresa recebem salários e há uma exigência de governança similar a de empresas listadas nas bolsas.

Outra característica importante é que os REITs operam alavancados, em média as estruturas carregam 50% de alavancagem. Ou seja, são mais arriscados do que os FIIs e tendem a sofrer mais em momentos de crise. O mercado de REITs é relevante: o valor total das cerca de 516.000 propriedades que compõem o mercado é equivalente a 2 trilhões de dólares.

A maior posição do fundo atualmente é na empresa de propriedades que é proprietária do Empire State Building, o icônico prédio de escritórios de Nova York, conta Daniel Malheiros, sócio da RBR. “O preço do metro quadrado no prédio é de 20.000 reais, e atualmente o investimento paga proventos [yield] de 10% ao ano”.

Ele compara com os valores encontrados em imóveis da Avenida Faria Lima, em São Paulo. “Existem fundos nos quais o preço do metro quadrado está por volta de 40.000 reais o metro quadrado, e a aplicação paga um yield de 6%. Estamos falando do país mais seguro do mundo e uma cidade robusta que oferece investimentos diversificados. Ou aqui está caro ou lá está barato”.

A tese do fundo é que, passada a pandemia, ativos corporativos como o edifício irão recuperar seu valor. “Muitas empresas de tecnologia já estão adquirindo espaços corporativos na cidade. Lógico que haverá uma ocupação menor, mas acreditamos que o mercado exagerou e que esses ativos valem mais.”

Além de cases de reabertura da economia, como o Empire State, o fundo tem posição em shoppings, também esperando uma valorização no pós-pandemia. Mas na carteira também tem posições em segmentos mais defensivos e resilientes, como galpões logísticos, data centers e varejo.

No total, o fundo aplica em 15 REITs, pertencentes a oito segmentos econômicos. “O segmento de data centers, por exemplo, não foi afetado pela crise: registra crescimento de 15% no ano. Não temos foco específico: olhamos tudo. E nos Estados Unidos existem diversos segmentos para aplicar: cinema, estação de esqui, entre outros”.

Nos últimos 20 anos os REITs registram retorno médio de 10% ao ano, valor que ficou acima do índice S&P no mesmo período. Na pandemia, chegaram a registrar um desempenho negativo de 35%, mas já recuperaram parte dele e agora apontam queda de 10%. O dividend yield médio dos REITs americanos é de 5%, enquanto no Brasil gira em torno de 6,5%. “Mas o risco país dos REITs é mais baixo, o que dá uma boa relação risco-retorno”, conclui Malheiros.

O fundo da RBR em parceria com a Vitreo investe atualmente 100% do patrimônio em REITs. Por causa dessa característica, só pode ser acessado por investidores qualificados. Tem taxa de administração de 1,5% com 20% de taxa de performance e aplicação mínima de 5.000 reais. As cotas podem ser resgatadas em D+90. A tributação do produto é a mesma de uma ação: 15% sobre o rendimento.

O fundo tem proteção (hedge), que é realizada por meio de venda de dólares. Ou seja, não perde e não ganha com a variação do dólar em relação ao real. A ideia, no futuro, é expandir a atuação em outros países, e não apenas aplicar nos Estados Unidos.