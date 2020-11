Novo banco abre 50 mil contas por mês e quer ser Nubank das crianças

O Neagle Bank, banco digital para crianças e adolescentes, alcançou a marca de 160 mil correntistas em apenas três meses. A conta digital foi lançada pelos youtubers Victor Trindade, 22, e Gabriel Soares, 23, donos do canal Neagle no YouTube em agosto deste ano. Na plataforma de vídeos, os jovens têm mais de 7 milhões de inscritos.

O aplicativo da conta digital está na lista dos mais baixados no país tanto na Play Store como na App Store no Brasil. O público-alvo do banco digital é a chamada geração Z. A média de abertura de conta mensal é de mais de 50 mil. A maioria dos correntistas do Neagle Bank está na faixa etária entre 14 e 20 anos.

Em entrevista à Exame, Mário Augusto Pitanga de Sá Filho, presidente da FanStar Produções, detentora da marca Neagle e uma das sócias do banco digital, explicou que a ideia da conta voltada para crianças e adolescentes surgiu da necessidade dos próprios youtubers. “Com 15 anos já ganhamos dinheiro no YouTube, e as opções existentes de banco no mercado não atendiam a nossa necessidade. Percebemos que existe uma lacuna para este público.”

Com interesse dos jovens por atender essa demanda, eles fecharam uma parceria com o Instituto Gênesis da PUC-Rio, aceleradora de startups. O projeto foi desenvolvido pensando em uma interface fácil e que incentive a inclusão digital do público infanto-juvenil. “Focamos muito na educação financeira. Para que o jovem aprenda a lidar com o dinheiro. Temos vídeos específicos para isso.”

No aplicativo, é possível administrar uma mesada programada, ter um cartão de crédito pré-pago com a bandeira Mastercard, gerar boletos, fazer transferências entre contas e sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Além disso, há possibilidade de compra de créditos de jogos digitais e um programa de benefícios, o Neagle Plus, em que é oferecido acesso a conteúdos exclusivos dos youtubers e vantagens que a conta básica não possui, como desconto em boleto, cashback em compras dentro do app, skins grátis e opção de cartão virtual.

A conta digital deve ganhar outras funcionalidades, como a possibilidade de investimentos e até compra de dólar. A expectativa é que, com todas as funções, o banco alcance 1 milhão de usuários até o final de 2021. Sá Filho destacou ainda a possibilidade da internacionalização da marca, já que o app tem grande busca em Portugal, apesar de não ter operação na Europa. “Nossos planos é abrir operação fora. Estamos trabalhando para isso.”