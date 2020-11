Nova plataforma do Reclame Aqui mostra pegadinhas da Black Friday

O site de reclamações Reclame Aqui criou uma nova plataforma que tem como objetivo mostrar pegadinhas da Black Friday. O Confie Aqui irá munir o consumidor com mais informações na hora de compras, incluindo reputação das empresas, acompanhamento de preços e valor do frete.

Que tal viajar mais no mundo pós-pandemia? Conheça o curso de liberdade financeira da EXAME Academy

As empresas com melhor reputação serão classificadas de acordo com o índice público do Reclame Aqui. O índice aponta quais são as companhias que melhor atendem clientes e apresentam informações mais transparentes. Esse ranking também poderá incluir marcas novas.

A plataforma reúne mais de 1.500 empresas de diversos segmentos e tamanhos e seus respectivos marketplaces.

Basta o consumidor entrar no site e pesquisar o produto. Serão listadas lojas que oferecem o item e a reputação de cada uma. Poderá também colocar o CEP da entrega e verificar o valor do frete, além de gráfico com o histórico de preços.