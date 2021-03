Nova fase do calendário do IPVA 2021 em SP começa nesta terça

A última parcela do pagamento do IPVA 2021 em São Paulo começará a vencer na próxima terça-feira, 9. Amanhã, os proprietários de veículos com placa final 1 devem efetuar o pagamento da terceira e última parcela. A data é válida apenas aos contribuintes que optaram pelo parcelamento do tributo.

O calendário desta última fase segue até o dia 22 de março para os veículos com final de placa 0, conforme a tabela abaixo:

Mês Março Parcela 3ª parcela Placa Dia do vencimento Final 1 09 de março Final 2 10 de março Final 3 11 de março Final 4 12 de março Final 5 15 de março Final 6 16 de março Final 7 17 de março Final 8 18 de março Final 9 19 de março Final 0 22 de março

Consulta dos valores

A consulta do valor pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento ( portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva/).

Para efetuar o pagamento, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam) e realizar o recolhimento do tributo, através dos terminais de autoatendimento ou nos guichês de caixa.

O pagamento pode ser feito também pela internet ou via débito agendado, ou por meio de outros canais oferecidos pela instituição bancária.

O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. As operadoras financeiras conveniadas têm autonomia para definir o número de parcelas e adequar a melhor negociação com o contribuinte. Consulte os endereços neste link.

O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.

Para mais informações, os proprietários dos veículos podem entrar em contato com a Secretaria pelo telefone 0800-0170110 (por telefone fixo), (11) 2450-6810 (exclusivo para chamadas por telefone móvel) e pelo canal Fale Conosco, no portal.fazenda.sp.gov.br.