Copel, Eneva, JHSF e Unidas: conheça a nova carteira do Ibovespa

Da Redação com Reuters

Por Da Redação com Reuters

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira, passará a vigorar a partir da próxima segunda-feira, 4 de janeiro, com nova composição: serão 81 ações de 78 empresas, de acordo com a terceira e última prévia, divulgada pela B3 nesta terça-feira, 29 de dezembro. Atualmente são 77 ações de 74 companhias.

Ibovespa em 2021: saiba o que se pode esperar da bolsa e das principais ações com a EXAME Research

A terceira e última prévia para a composição definitiva, que irá valer de 4 de janeiro a 31 de abril de 2021, manteve a entrada das ações de Copel (CPLE6), Eneva (ENEV3), JHSF (JHSF3) e Unidas (LCAM3), sem que houvesse nenhuma exclusão. As duas primeiras são empresas do setor elétrico; a JHSF, do setor imobiliário; e a Unidas, de locação de automóveis.

O Ibovespa passa por um processo gradual de diversificação, com mais empresas e setores representados. É um movimento que corre em paralelo com o aumento do volume de negociação e de novos investidores: já são mais de 3 milhões de contas de pessoas físicas.

No fim de 2016, quando o número de pessoas físicas começou a deslanchar depois de oito anos de estagnação, o Ibovespa era mais concentrado: tinha 58 ações de 55 companhias.

As 10 ações com maior participação no Ibovespa são:

Vale (VALE3): 11,305% Itaú Unibanco (ITUB4): 6,984% Petrobras (PETR4): 5,872% B3 (B3SA3): 5,419% Bradesco (BBDC4): 5,375%. Petrobras (PETR3): 4,325% Ambev (ABEV3): 3,134% Magazine Luiza (MGLU): 3,075% Weg (WEGE3): 2,554% Itaúsa (ITSA4): 2,432%

Para mais detalhes sobre as mudanças, clique aqui.