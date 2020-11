NotreDame Intermédica prepara oferta de ações de R$ 2 bilhões

A NotreDame Intermédica está preparando o lançamento de uma oferta subsequente de ações de cerca de R$ 2 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Bloomberg.

Acionistas da empresa vão vender ações, disseram as pessoas, que pediram para não ser identificadas, pois o assunto não é público ainda. A empresa está em conversas com bancos e os planos ainda estão sujeitos a alterações, disseram as pessoas.

Procurada, a Intermédica não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Aquisições para crescimento

Um dos maiores grupos de saúde do país, a Notredame Intermédica já realizou 12 aquisições ao longo de 2020, de acordo com o resultado divulgado há dez dias. Elas totalizaram 1,1 milhão de beneficiários e 859 leitos.

Alguns dos negócios tiveram o significado estratégico de ampliar a atuação geográfica, pois representaram a entrada em alguns dos mercados mais relevantes da saúde privada do Brasil, como Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais.

