NotreDame e Hapvida disparam até 10% com acordo de fusão

As ações da Hapvida (HAPV3) e NotreDame Intermédica (GNDI3) chegaram a subir 10% na máxima desta segunda-feira, 1, após ambas as empresas selarem o acordo para a combinação de negócios neste fim de semana. Os dois papéis lideram as altas do Ibovespa.

Pelos termos do acordo, os acionistas da Hapvida passarão a deter 53,6% da nova empresa e os da NotreDame, 46,4%. Entre os principais benefícios esperados com a operação estão a integração de produtos e estruturas hospitalares, redução de custos operacionais e potencial sinergia decorrentes da complementariedade geográfica.

Juntas, as duas companhias formam uma gigante de cerca de 120 bilhões de reais de valor de mercado.

A fusão entre as duas companhia era esperada desde 8 de janeiro, quando a possível operação foi noticiada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo. Desde então, as ações da Hapvida acumulam alta de cerca de 16,4% e as da NotreDame, de 27,3%.