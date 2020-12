Nota Fiscal Paulista abre consulta a sorteio de R$ 2 milhões

Os consumidores cadastrados na Nota Fiscal Paulista já podem consultar no site os bilhetes com que irão concorrer ao sorteio especial de dezembro, em comemoração ao Natal. O 145º sorteio, no dia 15, distribuirá 7,7 milhões de reais. O prêmio principal é de 2 milhões de reais. A consulta pode ser feita no site do programa.

Para esta edição do sorteio, estão participando 8,8 milhões de consumidores cadastrados que realizaram compras em agosto e solicitaram notas fiscais com CPF ou CNPJs.

Para participar dos sorteios, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento.

As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o processo, não é preciso repeti-lo — a inclusão nos sorteios seguintes é automática. Cada 100 reais em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer.

A doação dos créditos é uma opção para quem quer ajudar entidades filantrópicas cadastradas no programa. Para isso, basta fazer o login no sistema, clicar na aba Doação Automática e depois escolher uma entidade. Mesmo destinando os créditos das compras à instituição escolhida, o consumidor continua concorrendo aos prêmios nos sorteios mensais.

Como participar do sorteio

Quem já costuma pedir o registro do Nota Fiscal Paulista nas compras e já fez pelo menos uma consulta no site do programa já aceitou ou não participar dos sorteios.

Ao acessar o site pela primeira vez, o consumidor faz um cadastro no qual é necessário informar dados pessoais e responder à pergunta: “Aceita os termos do Regulamento do Sorteio do Nota Fiscal Paulista?”

Quem ainda não está inscrito deve entrar no site do Nota Fiscal Paulista para participar do sorteio. No menu do lado direito, no quadro “Cadastre-se”, o consumidor deve escolher o item “Pessoa Física”. Em seguida, é necessário inserir CPF, data de nascimento, nome da mãe, endereço, telefone e e-mail.

No final do cadastro, a questão “Aceita os termos do Regulamento do Sorteio do Nota Fiscal Paulista?” deve ser respondida com a opção “Aceito”. Ao concluir esse processo, o consumidor participará dos sorteios com um bilhete a cada vez que acumular R$ 100 em notas registradas.

Quem já se cadastrou, mas não aceitou participar do sorteio e agora deseja se inscrever, ou quem não lembra se assinalou a opção, também deve acessar a página. No campo “Consulta”, no menu do lado esquerdo, basta inserir o CPF para entrar na página de acesso ao sistema.

O consumidor deve selecionar, no menu superior, o item “Configurar” e clicar na aba “Perfil do Consumidor”. No final da página, na pergunta sobre o sorteio, é necessário checar se a opção “Aceito” está assinalada e alterá-la, se for o caso.

Como consultar o sorteio

Para consultar os bilhetes acumulados, o usuário deve acessar a página do programa e clicar na opção “Sorteios” e na aba ”Visualizar Sorteios”, localizadas no menu superior. Na página aberta, é possível consultar informações sobre o próximo sorteio e quantos bilhetes estão concorrendo em cada concurso.

Uma vez feita a adesão, não é preciso refazer o processo para concorrer em outras premiações. O consumidor precisa apenas continuar a solicitar o registro do CPF em compras feitas no estado de São Paulo para acumular mais créditos e ter direito a mais bilhetes nos próximos sorteios.