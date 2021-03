No radar: Westwing e Cruzeiro do Sul estreiam na B3 e o que mais move o mercado

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Com estímulos no horizonte e constante queda de novos casos de coronavírus, investidores retomam suas apostas no mercado de ações, com os índices ocidentais em alta na manhã desta quinta-feira, 11. O ainda baixo nível de inflação nos Estados Unidos, revelado na véspera, também gera maior confiança de que os juros americanos irão se manter próximos de 0% por bastante tempo. Já na Ásia algumas das principais bolsas, como a de Xangai e de Seul, estiveram fechadas em função do Ano Novo Lunar.

Conheça o maior banco de investimentos da América Latina e invista com os melhores assessores

Apesar do maior otimismo ter regido as bolsas internacionais nessa primeira metade de fevereiro, o mercado brasileiro tem sofrido para acompanhar o ritmo. Com a iminente renovação do auxílio emergencial no radar, os temores fiscais têm limitado a alta do Ibovespa, que vem de três quedas consecutivas.

Auxílio emergencial

O presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a sinalizar ser favorável à renovação do auxílio na noite de ontem. Em entrevista à BandNews, o deputado chegou a falar em valores entre 200 reais e 300 reais por mês. Para aprová-lo sem descumprir o teto de gastos, segundo ele, a PEC de Orçamento do Guerra pode ser reeditada. O desfecho dessa história, porém, deve ficar para depois do Carnaval.

Setor de serviços

Depois de a forte queda das vendas do varejo terem pressionado os negócios no último pregão, nesta quinta será divulgado o crescimento do setor de serviços. Referente ao mês de dezembro, o mercado espera uma expansão mensal de 0,4% e contração anual de 2,6%. O setor, mais dependente do contato social, tem sido o último a apresentar alguma recuperação da crise do coronavírus.

Pedidos de seguro desemprego

Nos Estados Unidos, o principal indicador econômico do dia serão os pedidos semanais de seguro desemprego. Após o dado ter superado positivamente as estimativas do mercado nas últimas três divulgações, a expectativa é de que o número de pedidos seja o menor desde o início de dezembro, ficando em 757.000.

Westwing e Cruzeiro do Sul

As ações da Westwing (WEST3) e Cruzeiro do Sul (CSED3) estreiam nesta quinta na B3, depois de levantarem 1,162 bilhão de reais e 1,232 bilhão de reais, respectivamente, em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). Na última sessão, as ações da Bemobi (BMOB3) estrearam com alta de quase 30% nos primeiros negócios do dia, mas encerraram em queda de 2,73%.

Orizon e Eletromídia

Na fila para entrar na bolsa, nesta quinta, será a vez das empresas Orizon e Eletromídia precificarem suas ofertas. A faixa indicativa da Orizon foi definida entre 20 reais e 27 reais por ação e a da Eletromídia entre 17,81 reais e 23 reais.

Suzano

A Suzano (SUZB3), maior empresa de papel e celulose do país, registrou lucro líquido de 5,914 bilhões de reais no quarto trimestre, 403% superior ao registrado no mesmo período de 2019. O balanço foi divulgado na noite de quarta-feira, 10. O melhor resultado, segundo a companhia, deriva da variação cambial sobre a dívida e de operações com derivativos.

"A Suzano contrata dívida em moeda estrangeira como hedge natural, uma vez que a geração de caixa operacional líquida é denominada em dólar por sua condição predominantemente exportadora. Essa exposição estrutural permite que a Companhia concilie os pagamentos dos empréstimos e financiamentos em dólar com o fluxo de recebimento das vendas", explica a empresa em balanço.

Na expectativa sobre o resultado, as ações da Suzano subiram mais de 2% na véspera, enquanto o Ibovespa caiu quase 1%.