No radar: último pregão do ano, estímulo nos EUA e o que move o mercado

A bolsa brasileira, a B3, realiza nesta quarta-feira, 30, o último pregão de 2020, de olho mais uma vez na sua maior pontuação nominal histórica. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York ainda terá pregão amanhã, no último dia do ano, até o início da tarde. As atenções estão voltadas para a negociação no Senado da proposta que amplia de 600 dólares para 2.000 dólares o auxílio a americanos mais impactados pela crise provocada pelo novo coronavírus.

Na terça-feira, 29, o Ibovespa abriu em alta e superou o recorde nominal intradiário, ao atingir 119.860 pontos logo nos primeiros negócios do dia. Mas depois a alta foi amenizada, até que o principal índice de ações da bolsa brasileira encerrasse o dia com 119.409,15 pontos — a apenas 0,10% do recorde de 119.527,63 de 23 de janeiro deste ano.

A marca de efeito simbólico representaria um desfecho positivo para o Ibovespa, que chegou a cair para o patamar de 63.000 pontos no fim de março, no auge das incertezas com a pandemia.

Nos Estados Unidos, seguem as negociações no Senado em relação à votação da proposta que pode servir como impulso adicional à economia: subir de 600 para 2.000 dólares o auxílio a americanos afetados pela crise.

O líder da maioria republicana, Mitch McConnell, sinalizou ser a favor da mudança, desde que venha acompanhada da retirada de proteções a empresas de redes sociais e da investigação aos resultados das eleições em novembro, algo que a minoria democrata deve rejeitar. Ele não deu uma data para que a votação aconteça.

Outra notícia que pode mobilizar investidores é a detecção do primeiro caso da mutação da Covid-19 no país, no estado do Colorado.

Também será divulgado o relatório preliminar sobre a balança comercial da maior economia do mundo em novembro.

A agenda econômica no Brasil está enfraquecida a dois dias do fim do ano. A Fundação Getulio Vargas divulga pela manhã o Indicador de Incerteza da Economia brasileira relativo a dezembro.