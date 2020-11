No radar: transição presidencial nos EUA e o que mais move o mercado

As principais bolsas ocidentais sobem nesta terça-feira, 24, após a Administração de Serviços Gerais (GSA, na sigla em inglês), responsável pela transição de governos nos Estados Unidos, disponibilizar recursos para que a equipe do presidente eleito Joe Biden dê início ao processo.

Embora ainda não tenha admitido a vitória de seu adversário, o presidente Donald Trump consentiu o pedido. Em publicação no Twitter, Trump afirmou ter recomendado que a GSA “faça o que precisa ser feito em relação aos protocolos iniciais”. “E disse para minha equipe fazer o mesmo.”

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

A mudança de postura, mesmo que parcial, é vista pelos investidores com uma redução das incertezas sobre o processo eleitoral dos Estados Unidos. Ainda antes das eleições, Donald Trump havia sinalizado que, caso perdesse, a transição poderia não ser pacífica, o que, na época, alarmou o mercado sobre a possibilidade de contestação e judicialização do resultado.

Com os embates em torno das eleições caminhando para um desfecho, o Dow Jones futuro sobe cerca de 1% nesta manhã, enquanto os mercados europeus seguem a toada positiva. Na Alemanha, onde o PIB do terceiro trimestre foi revisado de alta trimestral de 8,2% para 8,5%, o índice DAX sobe cerca de 0,8%.

IPCA

Além da política americana os investidores locais também devem estar atentos ao IPCA referente aos primeiros 15 dias de novembro, que será divulgado ainda nesta manhã. Pelas estimativas do mercado, o resultado parcial do principal índice de inflação do país deve apontar para uma alta de 0,72%.

Caso confirmado, a inflação anual chegará a 4,12%, ficando acima do centro da meta de inflação de 4%. Nas últimas duas divulgações, os dados superaram as estimativas. Em meio ao avanço da inflação, o mercado tem revisado suas projeções de inflação para o fim deste ano.

No último Boletim Focus, a estimativa do IPCA para o fim de se 2020 passou de 3,25% para 3,45%. Há quatro semanas, a expectativa de inflação no ano era de 2,99%. Para 2021, as perspectivas também estão sendo revisadas para cima, estando atualmente em 3,4%, próximo da meta de inflação de 3,5% para o próximo ano.

Com os dados de inflação se mostrando superiores ao esperado, o mercado também tem alterado suas projeções para a taxa de juros para 2021, que passou de 2,75% para 3%, também no último Focus.

Ânima

O Conselho de Administração da Ânima aprovou a oferta subsequente (follow-on) de 27 milhões de ações. A oferta será de distribuição primária, com o valor arrecadado sendo destinado aos cofres da empresa. Embora seja esperado algum desconto em relação a preço praticado pelo mercado, pelo valor de fechamento de segunda-feira, 23, a oferta poderia levantar cerca de 840 milhões de reais.

Guararapes

A Guararapes aprovou por meio de seu Conselho a emissão de 300.000 debêntures com valor unitário de 1.000 reais, totalizando 300 milhões de reais. Prejudicada pelas medidas de isolamento, que derrubaram a receita e levou a empresa a registrar prejuízos no nos dois últimos trimestre, o dinheiro obtido com as debêntures deve ajudar a empresa a atravessar o período. No entanto, o valor total que pode ser arrecadado com as debêntures é ainda menor que o prejuízo liquido de 395 milhões de reais registrado no terceiro trimestre.