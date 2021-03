No radar: temor de 3ª onda na Europa, Eletrobras e o que move o mercado

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A semana começa com os principais índices de ações da Europa em queda nesta segunda-feira, 22, em meio ao anúncio ou à expectativa de extensão de medidas de restrição no continente, motivadas pelo que especialistas já chamam de terceira onda da pandemia.

No Brasil, o noticiário semanal é retomado em meio à crescente preocupação da falta de medicamentos utilizados em UTIs, o chamado "kit intubação", que pode agravar uma situação já dramática nos hospitais do país no atendimento a pacientes de Covid-19 mas também de outras doenças.

Veja abaixo os principais fatos desta segunda-feira:

Mercado ajusta projeções

No Brasil, o Banco Central divulga às 8h25 o Boletim Focus, o primeiro desde que o Copom elevou a taxa básica de juros de 2% para 2,75% ao ano, acima das expectativas da maior parte do mercado. Será possível saber como os analistas de mercado ajustaram suas projeções para a própria Selic, o IPCA e a taxa de câmbio no fim deste ano e de 2022.

Nesta terça-feira pela manhã o BC divulga a Ata da última reunião do Copom, documento aguardado por economistas e investidores para avaliar com maior clareza a visão da autoridade monetária sobre os próximos meses.

Terceira onda na Europa

As bolsas europeias abrem a semana com leve queda nesta segunda-feira. A razão apontada por analistas: receio sobre a terceira onda da pandemia do novo coronavírus, na medida em que novas restrições à circulação são anunciadas.

Veja a variação dos principais índices de ações às 6h30 (de Brasília):

FTSE 100 (Londres): -0,41%

DAX (FRankfurt): +0,06%

CAC 40 (Paris): -0,52%

Euronext 100 (Paris): -0,29%

Novas medidas entraram em vigor nas 16 regiões da França -- incluindo a capital Paris -- na sexta-feira, 19, diante do aumento de quase 25% no número de novos casos na semana. A maior parte dos casos é da nova variante do novo coronavírus.

Na Alemanha, maior economia da União Europeia, já existe um plano preliminar para estender até 18 de abril as medidas de lockdown por causa do aumento do número de casos.

Teleconferência da Eletrobras

Depois de divulgar o resultado do quarto trimestre de 2020 na noite de sexta-feira, a Eletrobras (ELET3; ELET6) realiza nesta segunda ao meio-dia a teleconferência com analistas.

A empresa reportou lucro de 1,27 bilhão de reais no período, uma queda de 44% em relação ao mesmo período de 2019. Eventos extraordinários (não recorrentes) explicaram a queda, como provisões de 2,25 bilhões de reais relacionadas a uma disputa judicial envolvendo empréstimos compulsórios criados na década de 1960.

A gigante estatal do setor elétrico já não conta mais com Wilson Ferreira Junior como presidente: ele deixou o cargo na semana passada e foi substituído de forma interina pela executiva do setor privado Elvira Presta como CEO interina. Será a primeira aparição provável da executiva no cargo.

Powell fala pela manhã

Nos Estados Unidos, a agenda corporativa prevê um dia sem indicadores importantes. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participará às 10h (de Brasília) de um evento do Bank of International Settlements (BIS): ele vai falar de forma virtual no painel "Como os bancos centrais podem inovar na Era Digital?".

Marisa e Track & Field divulgam balanço

A agenda de divulgação de resultados é retomada nesta segunda com quatro empresas no fim do dia: as varejistas de moda Marisa (AMAR3) e Track & Field (TFCO4), além de Alupar (ALUP11) e Springs (SGPS3).