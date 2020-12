No radar: Selic, Rede D’Or estreia, estímulo e o que mais move o mercado

Os mercados iniciam esta quarta-feira, 9, em tom de otimismo com os avanços nas negociações sobre um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos. Depois de o líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, que havia sido delegado para tocas as conversas com democratas, sinalizar insatisfação com os termos do acordo, a Casa Branca reassumiu as negociações com uma nova proposta.

Representando o governo de Donald Trump, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, voltou à mesa com uma proposta de 916 bilhões de dólares, ainda maior que o montante de 908 bilhões de dólares que havia sido sugerido em um possível acordo bipartidário. A oferta recebeu também recebeu o aval do próprio McConnell e agradou líderes democratas, embora ainda existam pontos de divergência.

Com esperanças de que o pacote de estímulo seja concretizado ainda neste ano, as bolsas europeias e os índices futuros americanos avançam nesta manhã, enquanto o dólar perde força contra seus pares e moedas emergentes.

Também motiva o tom positivo no mercado as conversas sobre um possível acordo pós-Brexit, que serão retomadas em um jantar entre o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Selic

No Brasil, é dia de decisão de juros. Embora sejam praticamente unânimes as apostas de manutenção da taxa Selic a 2% ao ano , os investidores aguardam ansiosos pelo comunicado pós-decisão do Comitê de Política Monetária (Copom(, que deve fornecer novas pistas sobre se a autoridade monetária planeja uma elevação de juros em breve.

No mercado, investidores veem os 2% da taxa de juros como insustentáveis a longo prazo e já esperam por uma alta no primeiro semestre do ano que vem. Um dos pontos que tem reforçado essa expectativa são os recentes dados de inflação, que tem surpreendido a cada publicação. Na véspera, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) voltou a ficar acima das estimativas e furou, pela primeira vez no ano, o centro da meta de inflação de 4%. No acumulado dos 12 meses, o IPCA está em 4,31%.

Rede D’Or estreia

Na B3, a Rede D’or, que fez a maior oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do ano, fará sua estreia. Em uma das ofertas mais esperadas do segundo semestre, a companhia de hospitais, levantou 11,5 bilhões de reais, com suas ações sendo precificadas a 57,92 reais, no meio da faixa indicativa entre 48,91 reais e 64,35 reais. Do total adquirido com o IPO, 8,43 bilhões de reais foram para os cofres da empresa, enquanto 2,95 bilhões de reais ficaram com antigos acionistas da Rede D’Or.

