No radar: PMI, vacinas e o que mais move o mercado nesta terça

Após investidores terem realizado lucros do rali recente no início da semana, as bolsas europeias e os índices futuros americanos voltam a subir nesta terça-feira, 1, sinalizando mais um pregão positivo. Índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) melhores do que as expectativas e avanços na frente de vacinas contra o coronavírus contribuem para o movimento.

Divulgado nesta manhã, o PMI industrial da Zona do Euro ficou em 53,8 pontos, acima dos 53,6 pontos esperados e da linha dos 50 pontos que delimita a expansão da contração da atividade. Na Alemanha, o PMI industrial ficou em 57,8 pontos e no Reino Unido, em 55,6 pontos. Já na França, o PMI revelou queda da atividade, ficando em 49,6 pontos, mas acima dos 49,1 pontos esperados.

Refletindo em partes os dados econômicos locais, as bolsas de Frankfurt e de Londres destacam-se positivamente no mercado europeu subindo 0,98% e 1,6%, respectivamente, no início desta manhã.

Nos Estados Unidos, os dados do PMI medidos pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) serão divulgados nesta manhã. E as expectativas são altas, de 58 pontos.

Vacinas

Além dos dados econômicos, o mercado também tem acompanhado de perto os avanços na frente de vacinas. Na noite de segunda-feira, 30, o vice-presidente americano, Mike Pence, disse que a distribuição de vacina nos Estados Unidos irá começar na terceira semana de dezembro. No país, a Moderna e a Pfizer já entraram com pedidos para que suas vacinas sejam autorizadas de forma emergencial.

A liberação de uma vacina no país poderia afastar de vez os temores com a segunda onda de coronavírus na maior economia do mundo. Com os maiores números absolutos da doença, os Estados Unidos já registraram 13,545 milhões de infectados e 268.087 mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

Mas enquanto os americanos se preparam para receber as doses da vacina, na Rússia, a população já está sendo vacinada. Ao menos é o que afirma um hospital do sul de Moscou. Porém, tanto por sua menor relevância econômica quanto pela incerteza sobre a vacina desenvolvida no país, o otimismo com o início da vacinação na Rússia tem sido limitado no mercado.

Brasil

Na agenda econômica local, os investidores devem ficar atentos ao PMI industrial do Instituto Markit, que será divulgado às 10h. No período da tarde, será a vez de os dados da balança comercial brasileira serem apresentados.

Boa Vista

No cenário corporativo, a Boa Vista anunciou a compra da empresa digital de renegociação de dívidas Acordo Certo por 37 milhões de reais. Segundo o fato relevante divulgado pela Boa Vista, a Acordo Certo tem dívidas de 57,8 milhões de pessoas, com mais de 188 bilhões de reais disponíveis para renegociação. São 13,4 milhões de usuários registrados. A receita potencial deste mercado, ainda segundo a Boa Vista, é de 4 bilhões de reais a 5 bilhões de reais.

Multiplan

A Multiplan aprovou plano de recompra de até 7,5 milhões de ações. Pelo valor de fechamento desta segunda-feira, o montante total da recompra pode chegar a 170 milhões de reais.

Retrospectiva

No último pregão, o Ibovespa caiu 1,52% e encerrou em 108.893,32 pontos. O dólar subiu 0,39% e encerrou sendo vendido a 5,346 reais.