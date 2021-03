No radar: Orçamento aprovado, petróleo em alta e o que move os mercados

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

STOXX600 (Europa): +0,54%

Dow Futuro (EUA): +0,27% Futuro (EUA): +0,27%

S&P Futuro (EUA): +0,29%

Nasdaq Futuro (EUA): +0,36% Futuro (EUA): +0,36%

Esta sexta-feira, 26, começa positiva para as bolsas globais, que operam em alta impulsionadas pelo clima otimista nos Estados Unidos desde a tarde de ontem.

Por lá, o presidente do Federal Reserve (Fed), banco central americano, anunciou que os bancos poderiam retomar as recompras e aumentar os dividendos a partir do final de junho. Originalmente, o plano era suspender essas restrições adotadas na pandemia já no primeiro trimestre.

A medida é favorável às ações do setor bancário, que subiram e acabaram impulsionando a rotação cíclica para papéis de valor.

Os setores cíclicos, muito conectados à commodities, também ganham força com o navio que bloqueia o Canal de Suez, no Egito. As autoridades afirmam que a embarcação de 220 mil toneladas pode levar semanas para ser retirada, o que pode pressionar os estoques mundiais de petróleo – a rota é utilizada para transporte de barris.

Os contratos futuros de petróleo dos tipos Brent e WTI eram negociados em alta ao redor de 1% no início da manhã.

A Europa é influenciada tanto pelo clima positivo quanto pela alta do petróleo, e as principais bolsas do continente operam em alta. Durante a maior parte da semana, o mercado europeu esteve preocupado com novos 'lockdowns' e um ritmo lento de vacinação na zona euro.

Os temores diminuíram com o clima ameno no exterior e com medidas tomadas dentro do grupo. Ontem, a União Europeia decidiu que a AstraZeneca não pode mais exportar vacinas contra covid-19 da Europa até que cumpra seus contratos com o grupo.

Para o Brasil, o bloqueio mais importante é o que vem da Índia, fornecedora das vacinas da AstraZeneca que são enviadas para cá.

Veja abaixo os principais fatos desta sexta-feira:

Orçamento

Após mais de três meses de atraso, o Congresso aprovou na noite desta quinta-feira, 25, o Orçamento de 2021, que detalha gastos e receitas do governo previstos para este ano. Não houve alteração em relação ao texto final da Comissão Mista de Orçamento (CMO), mas o governo se comprometeu a ajustar alguns pontos depois, por crédito extraordinário.

O temor do mercado é de que os congressistas acabem furando o teto de gastos com emendas ao projeto e a pressão extra para aumento de gastos diante do agravamento da crise sanitária no Brasil.

Pandemia

O país bateu um novo recorde e registrou na véspera 100 mil novos casos de Covid-19. Segundo o Ministério da saúde, o Brasil registrou nesta quinta-feira, 2.777 mortes e 100.158 novos casos da doença. No total, o país tem 303.462 óbitos e 12.320.169 casos confirmados de Covid-19.

No mesmo dia, o juiz federal Rolando Valcir Spanholo permitiu a compra de vacinas por entidades privadas sem doação para o SUS. O magistrado considerou a exigência de doação uma “usurpação inconstitucional de propriedade privada”. Por se tratar de uma decisão de primeira instância, ainda pode ser revista.

Balanços

Antes da abertura do mercado, a Ser Educação (SEER3) divulga seus resultados do 4º trimestre de 2020 – a teleconferência para discussão do balanço com investidores será às 11h30.

A Cogna (COGN3), maior grupo educacional do Brasil, também apresentaria hoje seu balanço, mas adiou a divulgação para a próxima quarta-feira, 31, antes da abertura do mercado. Entenda o que analistas esperam para os resultados da companhia.

Após o fechamento do mercado, a Cemig (CMIG4) divulga seus resultados do 4º trimestre. A teleconferência com analistas e investidores está marcada para a próxima segunda-feira, 29, às 15h.

Ontem, após o fechamento de mercado, a CPFL Energia (CPFE3) divulgou balanço com lucro líquido de 989 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, alta de 15,5% ante mesmo período de 2019. A companhia fechou o ano completo de 2020 com ganhos de 3,70 bilhões de reais, salto de 34,9% em base anual.

Retrospectiva

Ontem, a propósito, o setor elétrico foi destaque no Ibovespa, com Equatorial (EQTL3) liderando os ganhos do índice e encerrando o dia em alta de 6,66% após o balanço surpreender o mercado. Segundo analistas, a ação ainda pode subir mais.

Eletrobras (ELET3; ELET6) também esteve nos destaques do dia e subiu 4,55% e 3,47%, respectivamente, repercutindo a escolha de Rodrigo Limp Nascimento para ocupar o cargo de presidente da companhia.

Limp é secretário de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia e foi diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) entre maio de 2018 e março de 2020. O nome com experiência no setor público e formação acadêmica no setor elétrico foi bem recebido, mas as constantes intervenções do governo nas estatais ainda podem trazer surpresas negativas aos investidores.