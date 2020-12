No radar: LDO, estímulos, FOMC e o que mais move o mercado

Estímulos

Depois de meses de negociações infrutíferas, o Congresso americano dá sinais de que a aprovação de um novo pacote de estímulo pode estar mais próxima do que nunca. Bem distante dos mais de 2 trilhões de dólares sugeridos por democratas antes das eleições, o acordo deve ser para um pacote de cerca de 750 bilhões de dólares, que deverão ser destinados a programas de auxílio a desempregados e de empréstimos para pequenas empresas. Nesta quarta-feira, 16, a esperança de que o estímulo saia até o fim do ano motiva novas altas nas bolsas da Europa e no mercado de futuros dos Estados Unidos.

Parte desse otimismo deriva das recentes declarações de líderes partidários. Após reunião que contou com a presença da presidente da Câmara democrata, Nancy Pelosi, e do líder da maioria do Senado republicano, Mitch McConnell, ambos os partidos deram sinais de avanços nas negociações. De acordo com o Washington Post, McConnell, que chegou a ser um entrave nas conversas, citou um “progresso significativo”.

A política vai seguir mexendo com a bolsa. Saiba gerir melhor seus investimentos com o BTG Pactual Digital.

Fomc

Nesta quarta, as atenções dos investidores devem se voltar à decisão de juros nos Estados Unidos, após a reunião do Fomc (equivalente ao Comitê de Política Monetária do Brasil). O mercado não espera nenhuma mudança na taxa de juro, que segue entre 0% e 0,25%, mas aguarda o pronunciamento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Embora investidores não depositem expectativas em mais estímulos por parte da autoridade monetária americana, é esperada novas pressões sobre a aprovação de um pacote fiscal para atenuar os efeitos da segunda onda de coronavírus no país. Mesmo que o plano de vacinação já tenha iniciado no país, novas medidas de isolamento vêm sendo adotadas para evitar a propagação do vírus, o que tem contribuído para a elevação do desemprego. “Há uma janela de vulnerabilidade que pode durar de três a quatro meses, durante os quais as restrições de movimento podem aumentar o desemprego e enfraquecer a atividade econômica”, avalia a equipe econômica do banco holandês ING.

LDO

No Brasil, o cenário político ganhará o centro das atenções, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pautada para esta quarta. De forma excepcional, o texto irá a votação antes de passar pela Comissão Mista de Orçamento e será avaliado diretamente em Plenário por deputados e senadores. No governo, a expectativa é de que a LDO seja aprovada sem grandes complicações. Ao portal de notícias do Senado, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, afirmou que o Congresso está “próximo de um entendimento”. Com a LDO aprovada antes do recesso de fim de ano, a possibilidade de paralisações no sistema público, semelhante a um shutdown americano, é afastada.

Brexit

Próxima de seu pico de 2020, a libra esterlina volta a se apreciar contra o real nesta quarta, conforme crescem as expectativas para um acordo pós-Brexit até o Natal. Ao Financial Times, a ex-ministra pró-Brexit Andrea Leadsom disse acreditar na possibilidade de haver um acordo. “A chave sempre foi garantir que qualquer negócio seja justo para ambos os lados.” Casas de apostas dão como de 70% a chance de isso ocorrer. Contudo, ainda segundo o jornal britânico, pessoas próximas do primeiro-ministro Boris Johnson continuam descrentes com a possibilidade de haver um acordo.

PMIs

Contribuindo para o bom humor no mercado, o os índices de gerente de compra (PMIs) saíram acima das expectativas na Europa, apontando para uma leve recuperação econômica em novembro, apesar da segunda onda de coronavírus que assola o continente. Na Zona do Euro, o PMI industrial dezembro ficou em 55,5 pontos, acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade e superior aos 53 pontos estimados. Na Alemanha, o PMI industrial foi ainda maior, de 58,6 pontos. Contudo, o PMI do setor de serviços ficou abaixo da linha de corte, em 47,7 pontos. No país, novas medidas de isolamento precisaram reerguidas nesta semana. Segundo a chanceler alemã, Angela Merkel, o alto número de mortes pelo coronavírus foi crucial para a decisão.