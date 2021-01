No radar: Janet Yellen, follow-on da PetroRio e o que mais move o mercado

Janet Yellen vai ao Senado

Os principais índices de ações mundo afora avançam na manhã desta terça-feira, 19, à espera do discurso de Janet Yellen. Ex-presidente do Federal Reserve e indicada por Joe Biden para assumir o cargo de secretária do Tesouro, Yellen irá participar do Comitê de Finanças do Senado, onde deve alertar para a necessidade da economia americana receber mais estímulos.

De acordo com a cópia do discurso obtida pela Reuters, Yellen deve prometer “agir grande”. “Nem o presidente eleito, nem eu, propomos este pacote de alívio sem uma avaliação do peso da dívida do país. Mas agora, com as taxas de juros em mínimas históricas, a coisa mais inteligente que podemos fazer é agir grande”, dirá Yellen, segundo a agência.

Na última semana, Biden anunciou estímulos de 1,9 trilhão de dólares, que ainda precisam do apoio do Congresso para entrar em vigor.

Caso confirmada, Yellen irá substituir o atual secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que deixará o cargo na quarta-feira, 20, quando Joe Biden assumirá a presidência dos Estados Unidos.

IGP-M

A FGV irá divulgar nesta terça a segunda prévia do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) de janeiro. A expectativa é de que fique em 1,75%. Na primeira prévia, o indicador de inflação apontou para alta de 1,89%, superando as estimativas de economistas. Embora tenha metodologia diferente da usada para medir o IPCA – referência na política de juros do Banco Central – mais um resultado acima do esperado deve aumentar as pressões para elevação da Selic. Segundo o Boletim Focus, o mercado espera que até o fim do ano, a Selic passe dos atuais 2% ao ano para 3,25%.

Follow-on da PetroRio

A PetroRio anunciou que fará uma oferta subsequente de ações (follow-on, em inglês) de distribuição primária de 29,7 milhões de ações. Dependendo da demanda pelos papéis, a oferta pode ser acrescida em mais 7,7 milhões de ações.

Considerando o valor de fechamento do último pregão (72,84 reais por ação), a oferta pode levantar 2,724 bilhões de reais – contando o lote adicional. O preço por ação será definido no próximo dia 26, quando encerra o procedimento de bookbuilding e as apresentações para potenciais investidores.

BlackRock aumenta fatia na Energisa

Com 53,206 milhões de ações preferenciais da Energisa, a BlackRock passou a deter 5,02% da companhia. Também possuem participação relevante na empresa Gipar, Itaú e Ronaldo Cezar Coelho.

Enjoei e C&A

A C&A firmou parceria com a companhia de e-commerce Enjoei, especializada em vendas de artigos usados. Chamada “Novo de Novo”, a campanha conjunta dará à empresa de vestuário uma página especial dentro do acervo da Enjoei Pro.

