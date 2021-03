No radar: IPOs, petróleo em alta, balanços e o que mais move o mercado

As principais bolsas internacionais sobem nesta segunda-feira, 8, com investidores otimistas com a recuperação econômica e queda de novos casos de coronavírus no mundo. No radar, seguem os avanços para a aprovação do pacote de estímulo americano de 1,9 trilhão de dólares.

No fim de semana, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, reforçou a importância do pacote, dizendo que aumentará a demanda por trabalhadores. Segundo ela, com estímulos robustos, o mercado de trabalho americano deve voltar ao pleno emprego até 2022.

Após o Senado americano aprovar resolução orçamentária que permite a aprovação do estímulo por maioria simples, o índice Dow Jones chegou a seu melhor desempenho semanal desde novembro. Nesta manhã, o futuro do índice volta a subir, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq sinalizam novos recordes para esta sessão.

Mas o destaque do mercado internacional, mais uma vez, fica com a bolsa de Milão, que tem o melhor desempenho da Europa, com expectativas de que o ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Mario Draghi assuma o comando do país.

No mercado brasileiro, o Ibovespa subiu 4,5% na última semana e inicia esta segunda acima dos 120.000 pontos. Por aqui, o dia será de agenda, com duas estreias na bolsa, uma precificação de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) e resultados corporativos.

Petróleo

Em meio ao bom humor global, o petróleo brent retomou a marca dos 60 dólares por barril pela primeira vez desde janeiro de 2020. Somente neste ano, a alta é de 16%. Apesar da valorização do petróleo, as ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que costumam acompanhar a variação da commodity, seguem praticamente estáveis em relação ao início do ano.

Há a expectativa de que a garantia de que o governo não irá intervir na estatal ajude a destravar valor da companhia. Na sexta, o presidente Jair Bolsonaro garantiu autonomia para a estatal definir sua política de preços.

IPOs

As ações da Jalles Machado (JALL3) e Focus Energia (POWE3) estreiam na B3 nesta segunda, após levantarem, respectivamente, 737,8 milhões de reais e 887,4 milhões de reais em IPO.

Do setor sucroenergético, as ações da Jalles Machado foram precificadas a 8,30 reais, bem abaixo do piso da faixa indicativa de 10,35 reais. A precificação da Focus Energia também saiu abaixo do piso de 21,2 reais, a 18,02 reais.

As estreias de Jalles Machado e Foscus Energia ocorre após estreias de sucesso na última semana. Em seu primeiro pregão, as ações da Mosaico (MOSI3) dispararam 96,97%.

Para esta segunda está prevista a precificação das ações da Bemobi (BMOB3). A companhia, que atua como um clube de aplicativos por assinatura, definiu a faixa indicativa entre 17,50 reais e 23,10 reais.

Balanços

A temporada de balanços aquece nesta semana, com a divulgação de resultados de algumas das principais companhias do país, como Banco do Brasil (BBAS3), Vale (VALE3), Suzano (SUZB3), Klabin (KLBN11), BTG Pactual (BPAC11), Lojas Renner (LREN3) e Alpargatas (ALPA3). Nesta segunda, apresentam balanços do quarto trimestre Duratex (DTEX3), Banco Pan (BPAN4), Banco ABC (ABCB4), BR Properties (BRPR3) e Porto Seguro (PSSA3). Já divulgaram resultado Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC3/BBDC4), Cielo (CIEL3)e Santander (SANB11).