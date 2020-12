No radar: alívio nos EUA, restrições da covid e o que move o mercado

A última semana do ano começa com alívio na maior economia do mundo, o que pode ser um novo gatilho para recordes renovados nas bolsas. Depois de dias de espera, o presidente Donald Trump assinou na noite de domingo, 27, o projeto que prevê 892 bilhões de dólares em estímulos para a economia americana e que destina 1,4 trilhão de dólares para a continuidade do funcionamento de agências federais. Sem que isso ocorresse, havia o risco de um shutdown — uma espécie de apagão operacional — a partir desta segunda-feira, 28, em diversas agências federais.

Na noite de domingo, os futuros do S&P 500, do Dow Jones e do Ibovespa operavam em alta. No Brasil, o Ibovespa encerrou a sexta-feira aos 117.806 pontos e está a uma alta de 1,5% de quebrar o recorde nominal registrado no início do ano.

Veja a seguir os principais acontecimentos do dia:

Trump assina pacote de estímulos

A pouco mais de três semanas de deixar o cargo — a posse de Joe Biden está prevista para 20 de janeiro –, Trump continua a ser o centro das atenções. Apesar de pedidos vindos dos dois partidos, inclusive de republicanos, o presidente demorou para sancionar os projetos que tornam lei tanto o novo pacote de estímulos à economia como que viabilizam o funcionamento de agências federais. Mas, depois de jogar golfe no domingo, assinou os textos à noite.

Atividades como o atendimento de saúde e a distribuição de milhões de doses de vacina estavam ameaçadas por falta de recursos caso Trump não assinasse a lei.

A redução dessa incerteza pode abrir caminho para a renovação de recordes no S&P 500, no Dow Jones e na Nasdaq.

Restrições da covid na Europa

Novos focos da mutação do novo coronavírus foram detectados em diferentes países e continentes nos últimos dias, ampliando os temores sobre um agravamento da pandemia: Austrália, Hong Kong, França, Noruega e Portugal relataram casos suspeitos. Por outro lado, começou no domingo a vacinação em países da União Europeia, como na Itália e na Espanha. O bloco deve vacinar em um primeiro momento 6,25 milhões de pessoas com as doses da Pfizer com a BioNTech.

Sondagem da Indústria da FGV

No Brasil, um dos poucos indicadores que serão divulgados nesta semana será a Sondagem da Indústria da Fundação Getulio Vargas, com dados sobre planos de investimentos e de contratações para o próximo ano. Trata-se de um dos principais dados de expectativas sobre a economia brasileira.

Boletim Focus: último do ano

Será divulgado nesta segunda-feira às 8h25 o último boletim Focus de 2020, com as projeções de analistas de mercado para os principais indicadores da economia, como desempenho do PIB, taxa de câmbio e a taxa Selic. Atualmente as medianas de mercado apontam para um crescimento do PIB de 3,46% no próximo ano, com dólar a 5 reais no fim do ano e taxa Selic a 3% ao ano em dezembro.