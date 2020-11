No radar: IGP-M, Inter compra Granito e o que mais move o mercado

Os principais índices de ações oscilam próximos da estabilidade nesta quarta-feira, 18, depois de os mercados terem tido uma sessão de realização de lucros na véspera. Nos Estados Unidos, os índices futuros buscam alguma recuperação, enquanto as bolsas europeias têm um dia misto, com alta na Itália e leves quedas nos outros países.

Sem grandes gatilhos macroeconômicos puxando os mercados para cima ou para baixo, as atenções devem ficar com o noticiário corporativo e indicadores regionais.

No Brasil, o dado econômico mais importante do dia será a segunda prévia do IGP-M de novembro, medido pela FGV. A expectativa é de manutenção em relação à primeira prévia, que ficou em de 2,92%. Com aumento muito superior ao IPCA, o IGP-M já acumula alta de mais de 20% nos últimos 12 meses. Embora o Banco Central venha reafirmando o discurso de que o efeito inflacionário é apenas temporário, os recentes dados de inflação têm entrado cada vez mais no mapeamento de risco dos investidores.

Inter

O Banco Inter informou na noite de terça-feira, 17, ter firmado um memorando de entendimento vinculante parra a compra da empresa de meios de pagamento Granito, hoje ligado ao banco BMG. O acordo prevê o pagamento de 90 milhões de reais por 45% do capital social da empresa pelo Inter. Os outros 45% continuará com o BMG e executivos da Granito, com 10% da empresa.

Com a aquisição, o Inter espera aumentar a gama de produtos oferecidos aos correntistas pessoas jurídicas e expandir a frente de shoppings. “Vamos entrar no mundo digital da adquirência, ganhar escala para atender os mais de 600 mil empresários correntistas do Inter”, diz João Vitor Menin, presidente do Inter em fato relevante.

Segundo o fato relevante, a Granito tem uma base de mais de 27.000 clientes e um volume total de compras de 1 bilhão nos nove primeiros meses de 2020.

BK

O Burger King Brasil aprovou a venda de suas ações por 10,80 reais em follow-on. O valor representa um desconto de 5,8% em relação ao preço de fechamento desta terça-feira. Ao todo, a operação pode levantar 510,3 milhões de reais.

Retrospectiva

Impulsionado por empresas de commodities, o Ibovespa encerrou o último pregão em alta de 0,77%, em 107.248,63 pontos – maior pontuação de fechamento desde março. O dólar caiu 1,97% e fechou a 5,33 reais.