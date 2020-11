No radar: IGP-M, desemprego, cisão no Itaú e o que mais move o mercado

Motivados por notícias sobre avanços nas vacinas, início da transição presidencial nos Estados Unidos e por expectativa de mais estímulos na maior economia do mundo, os principais índices de ações do mercado ocidental caminham para fechar mais uma semana com ganhos. Nesta sexta-feira, as bolsas da Europa e os índices futuros americanas voltam a apresentar leve valorização.

Nesta sexta, o mercado à vista reabre nos Estados Unidos, após ficar fechado na véspera devido ao feriado de Dia de Ação de Graças. Porém, é esperado mais um dia de menor volume de negociação nas bolsas, já que pregão terá horário reduzido nos país ainda em função do feriado.

Com a expectativa de um dia mais calmo no exterior, os investidores locais devem voltar as atenções para o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) de novembro, que será divulgado ainda pela manhã. A expectativa é de que a “inflação do aluguel” tenha mais um aumento expressivo, de 3,22% em relação ao mês anterior. No ano, o acumulado do indicador já é de mais de 20%, ainda que o IPCA caminhe para fechar o ano próximo da meta de 4%.

A discrepância entre os indicadores se deve à forma de calculá-los. Enquanto o setor de serviços tem mais peso sobre a medição do IPCA, no IGP-M, o preço do atacado, mais sensível à variação do dólar, corresponde à maior parte.

Também será divulgada no Brasil a taxa de desemprego referente ao mês de setembro. A expectativa é de que a taxa aumente de 14,4% para 14,8%. Embora o número seja apenas de cerca de 3 pontos percentuais maior que aqueles apresentados antes da pandemia, economistas vêm apontando que o desemprego real estaria girando em torno de 20%, considerando as pessoas que estavam procurando emprego no início do ano.

Itaú

No radar corporativo, Conselho de Administração do Itaú aprovou a cisão de 41,05% do capital da XP do conglomerado Itaú Unibanco para a NewCo (nome fantasia). A cisão ainda passará pela Assembleia Geral dos Acionistas. “E, uma vez aprovada, os acionistas do Itaú Unibanco passarão a deter, também, participação acionária na Newco, cujo único ativo será o Investimento XP”, explica a empresa em fato relevante.

A possibilidade de o Itaú separar sua participação na XP em outro negócio já havia sido aventada pela empresa no início do mês. A ideia, segundo o Itaú, é que a Newco seja de capital aberto e listada na bolsa, o que poderia permitir a negociação de ações da XP, mesmo que indiretamente, no mercado brasileiro.

Retrospectiva

No último pregão, o Ibovespa chegou ao quarto pregão consecutivo de alta, subindo 0,09% e renovando a maior pontuação desde fevereiro para 110.227,09 pontos. O dólar subiu 0,28% e encerrou sendo vendido a 5,3352 reais