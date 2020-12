No radar: Ibovespa rumo à 6ª semana de alta? Entenda o que move o mercado

Os índices futuros americanos e as bolsas europeias iniciaram a semana em leve queda, com parte dos investidores realizando lucros, após o otimismo sobre a vacina ter levado os principais índices dos Estados Unidos a baterem recordes na última sexta-feira, 4. No pregão anterior, tanto o S&P 500, quanto o Dow Jones e Nasdaq encerraram em sua maior pontuação da história. No mercado local, o Ibovespa fechou pela primeira vez desde fevereiro acima dos 113.000 pontos, em sua quinta semana consecutiva de alta.

Em meio ao bom humor que tem tomado os investidores nas últimas semanas, nem mesmo os dados do relatório de empregos-não agrícolas (payroll), que vieram abaixo das expectativas na sexta-feira, foi capaz de limitar o ímpeto positivo. Pelo contrário. Os números que mostraram uma criação de empregos abaixo das expectativas em novembro reforçaram a esperança por um novo pacote de estímulo nos Estados Unidos.

No Congresso americano, senadores democratas e republicanos vêm se mostrando otimistas para um acordo bipartidário para um pacote de 908 bilhões de dólares. Em entrevista à rede americana CNN, o senador Mark Werner afirmou que um acordo estaria muito próximo e que uma lei que contempla o pacote de estímulos pode ser apresentada já nesta segunda-feira, 7.

Desde o início do segundo semestre, republicanos e democratas vêm negociando um novo pacote para econômico, mas entraves políticos vinham sendo obstáculos para o plano sair do papel. Com os investidores já precificando a chegada de uma vacina e o fim da pandemia no primeiro semestre de 2021, o estímulo de quase 1 trilhão de dólares pode ser o impulso que o mercado precisava para estender o rali, que já dura cinco semanas.

Agenda econômica

Na agenda do dia, estão dados balança comercial chinesa, que ficou em 75,4 bilhões de dólares em novembro. No período, o país aumentou em 21,1% suas exportações em relação a novembro de 2019 e suas importações em 4,5%. Na Alemanha, a produção industrial cresceu 3,2% em outubro, ficando acima das estimativas de 1,6% de alta. Embora positivo, o dado teve pouco efeito sobre a bolsa de Frankfurt, que recua seguindo o movimento internacional.

No Brasil, além do boletim Focus, haverá a divulgação do IGP-DI de novembro e de vendas de veículos. Embora importantes para a elaboração de cenário, os dados devem ser insuficientes para a motivar uma expressiva compra ou venda de ativos no mercado local.

STF

Os investidores brasileiros também devem repercutir a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que vetou a possibilidade de o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre serem reeleitos para a presidência de suas respectivas Casas. O desfecho da votação, que ocorreu na noite de domingo, 6, pode ter efeito negativo sobre o mercado, dado que a manutenção de Maia e Alcolumbre representava uma menor incerteza para os investidores, que o consideram reformistas.

Retrospectiva

No último pregão, o Ibovespa subiu 1,3% e encerrou em 113.750,22 pontos, enquanto o dólar caiu 0,3% e fechou cotado a 5,1246 reais.