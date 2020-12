No radar: estímulo, audiência da Vale, Neogrid e o que mais move o mercado

Estímulos bilionários

As negociações sobre o pacote de estímulo seguem firmes no Congresso americano e estão cada vez mais próximas de uma aprovação. O valor que deve ser gasto para incentivar a economia deve girar em torno de 900 bilhões de dólares, segundo o Financial Times. O montante é ainda maior que os 748 bilhões de dólares que se cogitava na véspera. De acordo com o New York Times, o líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, que já foi um entrave para um acordo bipartidário, passou a articular dentro do partido para conseguir os votos suficientes para aprovar a medida. A intenção de McConnell seria dar aos republicanos a popularidade suficiente para manter a maioria no Senado, tendo em vista que a disputa entre senadores na Georgia foi para o segundo turno. Na esperança de novos estímulos, os principais índices futuros americanos avançam na manhã desta quinta-feira, 17.

Na última sessão, o índice Nasdaq fechou em níveis recordes, enquanto o S&P 500 encerrou próximo de sua máxima histórica, após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sinalizar que irá manter a política de estímulo por recompra de títulos até que a economia americana esteja recuperada. E caso a economia desacelere, o ritmo das recompras podem se acelerar. Após as declarações de Powell, o Ibovespa se aproximou de seu recorde e fechou em seu maior patamar desde janeiro, em 117.857,35 pontos.

Pedidos de seguro desemprego

Os pedidos americanos de seguro desemprego, que serão divulgados nesta manhã, podem confirmar a necessidade de mais estímulos na maior economia do mundo. Com novas medidas de isolamento sendo adotadas para conter a segunda onda de coronavírus no país, o número de pedidos voltou a crescer e, na semana passada, superou a casa dos 700.000 pedidos pela primeira em vez em oito publicações. Para esta quinta, a estimativa é de que os dados revelem 800.000 pedidos de seguro desemprego.

Audiência da Vale

Esta marcada para esta quinta a quarta audiência da Vale sobre indenizações da tragédia de Brumadinho, que matou 270 pessoas e provocou graves danos ambientais. Na última semana, representantes da empresa e o Ministério Público de Minas Gerais buscaram um acordo para a reparação social e econômica, mas sem sucesso. O pedido de indenização é de 54,6 bilhões de reais.

Neogrid

As ações da Neogrid estreiam nesta quinta na B3 sob o código NGRD3. Com os papéis precificados a 4,5 reais, a empresa levantou 486,45 milhões de reais em oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Especializada em softwares para a cadeia de suprimento, a companhia irá reforçar o ainda baixo número de empresas de tecnologia listadas na B3. Do valor total adquirido com a oferta, 337,5 milhões de reais serão destinados ao caixa da empresa, enquanto os outros 148,95 milhões de reais ficou com antigos sócios.

Otimismo por vacina na Europa

Após o Reino Unido e os Estados Unidos terem dado início a seus planos de vacinação, a União Europeia se aproxima de um sinal verde para as vacinas. De acordo com a Bloomberg, a vacina da Pfizer deve receber o apoio da Agência Europeia de Medicamentos na próxima segunda-feira, 21, o que possibilitaria o início das vacinações ainda antes do Natal, na quarta-feira, 23. No continente, os principais índices de ações avançam, sendo que o alemão DAX tem a melhor performance desta manhã. Exemplo no combate ao coronavírus na primeira onda de infecção, a Alemanha tem sido um dos mais afetados pela segunda onda, já tendo fechado escolas e comércios até o ano que vem.