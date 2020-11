No radar: Vacina da AstraZeneca, PMIs e o que move o mercado na segunda

O mercado internacional iniciou a semana com novos avanços no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus impulsionando a busca por ativos de risco, como ações e moedas emergentes, que se valorizam nesta segunda-feira, 23.

Até quando notícias sobre vacina terão efeitos sobre os mercados? Saiba o que se pode esperar da bolsa e das principais ações com a EXAME Research

Depois de Pfizer e Moderna, foi a vez da AstraZeneca informar o nível de eficácia de sua vacina, que segundo a empresa britânica, ficou em 70%. Embora a notícia faça com que investidores aumentem a procura por ações de empresas que mais sofreram com a pandemia, a menor eficácia apresentada em relação a de suas concorrentes fazem os papéis da AtraZeneca cair cerca de 2%.

Na Europa, onde as bolsas já estão abertas desde madrugada, ações do “kit vacina”, como de companhias aéreas e petroleiras, avançam, mas em ritmo mais moderado em relação ao registrado semanas atrás, quando começaram a surgir as primeiras notícias sobre eficácias de vacina. Em Londres, as ações da BP Petroleum e Royal Dutch Shell avançam cerca de 3%, enquanto a IAG, da British Airways, tem valorização de pouco mais de 4%. O índice Stoxx 600, representação dos mercados europeus, avança 0,7%.

No mercado americano, os índices futuros também apontam para um pregão positivo, com o Dow Jones também subindo 0,7%. Já o Nasdaq futuro, com maior concentração de empresas de tecnologia, sobe 0,4%.

PMIs

Além do otimismo sobre a vacina, índices de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) trazem algum alívio, indicando recuperação da indústria europeia. Na Zona do Euro, o PMI industrial ficou em 53,6 pontos, acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade e superior aos 53,1 pontos esperados. O destaque ficou com o PMI industrial alemão, que marcou 57,9 pontos. Ainda pela manhã, serão divulgados nos Estados Unidos os PMIs composto, industrial e do setor de serviços.

No Brasil, sem grandes dados econômicos para serem publicados, além do tradicional Boletim Focus, as atenções devem se voltar à fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que fará uma videoconferência na Semana Nacional de Educação Financeira.

Guararapes

A Guararapes inaugurou no shopping Iguatemi de Campinas sua quarta Casa Riachuelo na sexta-feira, 20, dando continuidade à estratégia de entrar no mercado de utensílios domésticos. Ao todo, a empresa tem 330, sendo 323 da marca Riachuelo, 3 da Carter’s e 4 da Casa Riachuelo.

Retrospectiva

No último pregão, o Ibovespa caiu 0,59% e encerrou em 106.042,48 pontos. O dólar subiu 1,35% e fechou sendo negociado a 5,3858 reais na venda.