No radar: ameaça de Trump, candidato de Maia e o que move o mercado

O último pregão antes do Natal no Brasil pode ter mais um dia de recuperação depois da forte queda na abertura da semana. É o que indica o Ibovespa futuro, que opera em alta de quase 1% na manhã desta quarta-feira, 23. A notícia que se destaca no cenário internacional é a ameaça de Donald Trump, feita na noite de terça, de vetar o pacote de 892 bilhões de dólares aprovado na véspera pelo Congresso por considerá-lo tímido demais — o republicano disse defender uma ajuda de 2.000 dólares a cada pessoa afetada, em vez de 600 dólares.

As declarações do presidente americano na véspera, no entanto, não impedem que as bolsas operem com leve alta na manhã desta quarta-feira, 23. Veja a seguir os desempenhos no mundo às 7h (de Brasília):

FTSE 100 (Londres): -0,04%

DAX (Frankfurt): +0,62%

CAC (Paris): +0,62%

Euronext 100 (Paris): +0,56%

Dow Jones futuro (Nova York): +0,22%

S&P 500 futuro (Nova York): +0,29%

Ibovespa futuro: +0,82%

Veja a seguir os principais acontecimentos desta quarta-feira, 22:

Pacote de estímulos ameaçado

A menos de um mês de deixar a Casa Branca, Donald Trump decidiu questionar os termos do pacote de 892 bilhões de dólares aprovado pelo Congresso — e discutido durante meses — para remediar efeitos da crise na economia americana: o presidente disse que pode vetar o pacote caso não sejam feitas alterações substanciais, o que trouxe de volta algum grau de incertezas sobre a retomada da maior economia do mundo.

Reabertura de fronteiras

O governo da França decidiu reabrir as fronteiras com o Reino Unido depois de negociações em que os dois países se comprometeram a liberar a viagem apenas de quem apresentar resultados negativos em testes para a covid-19. Mas o temor de que os próprios britânicos decidam endurecer internamente o lockdown traz apreensão ao mercado.

Reeleição na Câmara

No Brasil, as atenções de investidores estarão voltadas à esperada definição do candidato de Rodrigo Maia para sucedê-lo na presidência da Câmara a partir de fevereiro do ano que vem. É um cargo estratégico tanto para ajudar a retomar a agenda de reformas como para barrar pautas-bomba de aumento de gastos públicos. O favorito em Brasília é o deputado Baleia Rossi (MDB-SP), que enfrentaria Arthur Lira (PP-AL) na eleição em fevereiro.

Eficácia do Coronavac

O Instituto Butantan divulga às 15h45 os resultados que podem atestar a eficácia da vacina contra o novo coronavírus desenvolvida em parceria com a empresa chinesa Sinovac. Os números finais dos estudos de fase 3, conduzidos no Brasil e na China, encerram um período de testes que se estendeu por cinco meses. Será um dos últimos passos antes que a vacina possa ser aprovada pela Anvisa para aplicação em larga escala no país.